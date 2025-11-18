2Ç¯Á°¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¡¢62ºÐ¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Êà¥Ô¥Ã¥¿¥Ô¥¿áºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤³¤ÎÂç¤¤µ¡×¡Ö¤¢¤«È´¤±¤·¤¿¡×¡Ö¥à¥ó¥à¥ó¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×
¡ÖÀÎ¤è¤ê½÷¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤ë¡×ÂçÃÀ¥É¥ì¥¹»Ñ
¡¡2023Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãã¿§¤Î´¬¤È±¡¢¶»¸µ¤¬³«¤¤¤¿²ÖÊÁ¤Î¥¿¥¤¥È¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Øº¬¶Ð(72)¤ÎYouTube¡Ö´Øº¬¶Ð¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï°¤ÉôÃÎÂå¤µ¤ó(62)¡£¡Ö¡Ú¥¤¥Ã¥¸«¡ÛÈþ½Ï½÷¥¢¥Ê¡¦°¤ÉôÃÎÂå¤µ¤ó¤Î·ÝÇ½³¦¤ä¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤Î²ó¤Ë½Ð±é¡£¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏÃ¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼»î¸³¤ÎÏÃ¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤³¤ÎÂç¤¤µ¤Ï»É¤µ¤ë¿ÍÂ¿¤½¤¦¡×¡Ö½÷¤Î»ä¤«¤é¤·¤Æ¤â¿§µ¤¥à¥ó¥à¥ó¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡×¡ÖåºÎï¤Ç²Ú¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃÎÅª¡×¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¡ÖÀÎ¤è¤ê½÷¤ÎÍ¾Íµ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤¢¤«È´¤±¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡°¤Éô¤µ¤ó¤Ï1986Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£ÊóÆ»¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢Èþ½Ñ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£23Ç¯¤ËÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿¸å¤Ï¾üÂ÷¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÊóÆ»¶É¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£