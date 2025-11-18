¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¡×»³ËÜ¥â¥Ê49ºÐà¸½ºß¤Î»Ñá¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡×3»ù¤ÎÊì¤Ç»ÊË¡»î¸³¤Ë¹ç³Ê
»³ËÜ¥â¥Ê¤Î¶á±Æ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×È¿¶ÁÂ³¡¹¡ª
¡¡»ÊË¡»î¸³¹ç³Ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜ¥â¥Ê(49)¤¬¸½ºß¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¡£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ËÆ£½Î¤Î¹ç³ÊÊó¹ð²ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤ä¤ì¤Ð¤Ç¤¤ë¡£É¬¤º¤Ç¤¤ë¡Ù¤È¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ËÆ£¿¿½ÎÄ¹¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢»ÊË¡»î¸³¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê»î¸³Í½È÷¹»¡Ö°ËÆ£½Î¡×½ÎÄ¹¡¦ÊÛ¸î»Î¤Î°ËÆ£¿¿¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö5Ç¯Á°¤Ë¡¢½ÎÄ¹¤Î½ñ¤«¤ì¤¿¾å»°Ë¡¤ÎÆþÌç¥·¥ê¡¼¥º¤Î½ñÀÒ¤òAmazon¤ÇÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤¬»ö¤Î»Ï¤Þ¤ê¡£ÆÉ¤ß½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°Æþ½Î¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ø¶È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡£¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¸ÉÆÈ¤Ë(¾Ð)ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»ä¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¸¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÎÄ¹¤Ï¤Þ¤µ¤·¤¯¤½¤Î¤ª°ì¿Í¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Öµ×¡¹¤Ë¥â¥Ê¤µ¤ó¤Î¤ª»Ñ¤òÇÒ¸«½ÐÍè¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸µµ¤¤Ê»Ñ¤¬¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹Èþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡ÖÊÛ¸î»ÎÀèÀ¸¤È¤·¤Æ¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤â¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö»³ËÜ¥â¥Ê¤µ¤ó¤Ë°ìÈÖ¶Ã¤¤¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö²ÈÄí¤È¤ÎÎ¾Î©¡ÄÀ¨¤¹¤®¤ë¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡×¡Ö5Ç¯¤â¤ÎÅØÎÏ¡¢·É°Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£