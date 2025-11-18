¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¹ñÆâFA¸¢¹Ô»È¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÅìÉÍµð¡¢¸½¾õ¤òÀâÌÀ¡ÖËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡¡µåÃÄÇ¼²ñ¥´¥ë¥Õ¤Ë»²²Ã
¡¡¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÅìÉÍµðÅê¼ê¡Ê35¡Ë¤¬18Æü¡¢¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç¤ÎµåÃÄÇ¼²ñ¥´¥ë¥Õ¤Ë»²²Ã¡£½ªÎ»¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¨¤¿¡£
¡¡ÅìÉÍ¤Ï¡ÖÂåÍý¿Í¤Ë¤ªÇ¤¤»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÏ¢Íí¤¬¡Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ºÙ¤«¤¤ÏÃ¤·¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¡ÊÏ¢Íí¤Ï¡Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤·¡¢Á°¤â¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¡¢ÏÃ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÍèµ¨¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅìÉÍ¤Îº£µ¨¤Î¿äÄêÇ¯Êð¤Ï1²¯5000Ëü±ß¤Ç¡¢Êä½þ¤¬É¬Í×¤ÊB¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Àë¸À»ÄÎ±¤òÇ§¤á¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò´Þ¤áÁ´12µåÃÄ¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¡¢º£¸å¤Î¸ò¾Ä¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤À¡£