きょう（火）は12月並みの強い寒気が流れ込んで、北日本の日本海側で大雪になりました。青森の酸ケ湯では夕方までの24時間に降った雪の量が77センチになり、11月の1位を更新しました。海面水温が高いことも大雪になった原因の一つです。

秋田、山形、仙台では初雪も観測されています。あすの未明にかけて、北海道と東北の日本海側は大雪に警戒してください。

ただ、あすの日中になると、強い寒気が抜けるので、日本海側の雪は次第に止むでしょう。太平洋側の地域は、日中、晴れて日差しがたっぷりありそうです。ただ、日差しがあっても暖かさはなく、12月並みの寒さになり、風が冷たく感じられるでしょう。

あす朝の気温は、けさより大幅に低くなり、今シーズン一番の冷え込みの所が多くなりそうです。仙台は2℃、東京は6℃、福岡は7℃まで下がる予想です。

【あすの各地の予想最高気温】
札幌　:3℃　釧路　:5℃
青森　:5℃　盛岡　:7℃
仙台　:10℃　新潟　:10℃
長野　:8℃　金沢　:11℃
名古屋:14℃　東京　:13℃
大阪　:13℃　岡山　:13℃
広島　:15℃　松江　:12℃
高知　:15℃　福岡　:13℃
鹿児島:15℃　那覇　:22℃