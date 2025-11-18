きょう（火）は12月並みの強い寒気が流れ込んで、北日本の日本海側で大雪になりました。青森の酸ケ湯では夕方までの24時間に降った雪の量が77センチになり、11月の1位を更新しました。海面水温が高いことも大雪になった原因の一つです。

秋田、山形、仙台では初雪も観測されています。あすの未明にかけて、北海道と東北の日本海側は大雪に警戒してください。

ただ、あすの日中になると、強い寒気が抜けるので、日本海側の雪は次第に止むでしょう。太平洋側の地域は、日中、晴れて日差しがたっぷりありそうです。ただ、日差しがあっても暖かさはなく、12月並みの寒さになり、風が冷たく感じられるでしょう。

あす朝の気温は、けさより大幅に低くなり、今シーズン一番の冷え込みの所が多くなりそうです。仙台は2℃、東京は6℃、福岡は7℃まで下がる予想です。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌 :3℃ 釧路 :5℃

青森 :5℃ 盛岡 :7℃

仙台 :10℃ 新潟 :10℃

長野 :8℃ 金沢 :11℃

名古屋:14℃ 東京 :13℃

大阪 :13℃ 岡山 :13℃

広島 :15℃ 松江 :12℃

高知 :15℃ 福岡 :13℃

鹿児島:15℃ 那覇 :22℃