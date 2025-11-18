¾åÌî¼ùÎ¤¡Ê39¡Ë¤ÎÉ×¡¦ÏÂÅÄ¾§¡Ê49¡Ë¡¢10Ç¯¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿°¦Ç¤È¤ÎÊÌ¤ì¡Ö¿´¤Ë¥Ý¥Ã¥«¥ê·ê¡×ºÊ¤Îµ¢ÂðÁ°Æü¤Þ¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¾åÌî¼ùÎ¤¡Ê39¡Ë¤ÎÉ×¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖTRICERATOPS¡×¤ÎÏÂÅÄ¾§¡Ê49¡Ë¤¬¡¢10Ç¯´Ö¡¢¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿²ÈÂ²¤È¤ÎÊÌ¤ì¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÀä»¿°é»ù¤ÎÆü¡¹¡×¤ÎÏÂÅÄ¾§¤ä¾åÌî¼ùÎ¤
¡¡2016Ç¯5·î¡¢¾åÌî¤È·ëº§¤·¤¿ÏÂÅÄ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú³èÆ°¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É²ÈÂ²¤È¤ÎÆü¾ï¤âÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀä»¿°é»ù¤ÎÆü¡¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤Ë¿·¤·¤¯²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿°¦¸¤¡¦¥Þ¥ê¥Ö¤ò°é¤Æ¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢¾åÌî¤ÈÅº¤¤¿²¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
10Ç¯¶¦¤Ë²á¤´¤·¤¿°¦Ç¤È¤ÎÊÌ¤ì
¡¡11·î17Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¾åÌî¤¬¡¢21ºÐ¤Î»þ¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢ÏÂÅÄ¼«¿È¤â10Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿»ô¤¤Ç¡¦¥Õ¥é¥ó¤¬Å·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¡ÖºÇ¸å¤Î2Æü´Ö¤Ï¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤é...¡Ù¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤Í½´¶¤¬¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥é¥ó¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤È¤³¤í¤¬±ü¤µ¤ó¤Ï²Ã¸ÅÀî¤Î»Å»ö¤Ç²È¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¹¥Þ¥Þ¤¬µ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡¢¤ÈÉï¤Ç¤Ê¤¬¤é¥Õ¥é¥ó¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤¿¡£¥Þ¥ê¥Ö¤â¤Þ¤À¾®¤µ¤¤¤Î¤ËÊ¬¤«¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥óÌÄ¤¤¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¤Ï¸Â³¦¤À¤Ã¤¿¡£±ü¤µ¤ó¤¬µ¢¤Ã¤ÆÍè¤ëÁ°Æü¤ÎÌë¡¢²¶¤È¥Þ¥ê¥Ö¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢ºÇ¸å¤Ë¥°¡¼¤Ã¤È¿¤Ó¤ò¤·¤¿¸å¡¢ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¡£¡×
¡¡¾åÌî¤Îµ¢ÂðÁ°Æü¤Þ¤Ç·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Õ¥é¥ó¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡¢¤½¤·¤Æ´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥é¥ó¤Î¤¤¤Ê¤¤²È¤Ï¤È¤Æ¤âÀÅ¤Þ¤ê¤«¤¨¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£²þ¤á¤ÆÇ¤Î°ÎÂç¤µ¤ò»×¤¤ÃÎ¤ë¡£¥Ö¡¼¤Î»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿´¤Ë¥Ý¥Ã¥«¥ê·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¡£Ì¿¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¤À¤«¤é²¶¤â±ü¤µ¤ó¤â¡¢¥Þ¥ê¥Ö¤ËÀº°ìÇÕ¤Î°¦¾ð¤ò¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¤È»×¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¤Î¤ª¹ü¤Ï¥Ö¡¼¤Î¤ª¹ü¤ÎÎÙ¤ËÃçÎÉ¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡£¤¤¤Ä¤Ç¤âÍ·¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Ç¤Í¡£µ×¡¹¤Î¥Ö¡¼¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡£¥Õ¥é¥ó¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÈþ¿Í¤À¤Ã¤¿¤Í¡£¤º¤Ã¤È¶á¤¯¤Ç²¶¤¿¤Á¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤â¤ªÊÌ¤ì¤Ï¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡Ö¤¤Ã¤È¡Ä¼ùÎ¤¤Á¤ã¤ó¤È¾§¤µ¤ó¤Á¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë