ミュージシャン・俳優のGACKTさんが自身のＸを更新。大阪のオバチャンとの会話で返しに窮した経験を明かしました。



【写真を見る】【 GACKT 】 「大阪オバチャン最強説」大阪の立ち飲み屋で敗北 「そうなんですねぇ…」としか返せず猛省





GACKTさんは、テレビの収録のため久しぶりに大阪を訪れた際、YouTuberのジョーブログのジョーさんが経営する立ち飲み屋を訪問したことを報告しました。

店内で、ジョーさんから「この店の内装は、20年経っている様な加工をして古さを出しているんです」と説明を受けていたところ、近くにいた大阪のオバチャンが「ワタシも20年の加工が入ってますー！」と会話に加わってきたといいます。







この突然の切り返しに、GACKTさんは「そうなんですねぇ…」としか返せなかったことを「猛烈に反省」と振り返っています。

GACKTさんは「あの時にどう返すのが正しかったのか、チャッピー（AI）に聞いてみたら」、「え、そしたらアンティークとして値段つきますやん」「磨き直したらプレミア上がりそうですね」「じゃあ店より価値ありますね、間違いなく」などの返答例を提案されたそうです。







しかしGACKTさんはこれらの返しについても「うーん、チャッピーも大したことない」と評価。最終的に「大阪のオバチャンはチャッピーより強い。大阪のオバチャンにAIが勝つ日はまだまだ遠い」と結論づけ、「#大阪オバチャン最強説」とハッシュタグを添えて投稿を締めくくっています。







この投稿に、「大阪のオバチャン最強説！！笑」「なかなか、大阪のおばちゃんに返すのは難しいかもしれないですね」「昔から敵には絶対回してはいけない存在ですから」「大阪のマダムは天才 優しいし めっちゃ面白くて最高」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】