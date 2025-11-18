＜大相撲十一月場所＞◇十日目◇18日◇福岡・福岡国際センター

【映像】ファンが驚いた臥牙丸の"大胆"イメチェン姿

ジョージア出身で元小結の臥牙丸が、大胆なイメチェンをして放送席に登場。以前は髪を結ぶほどのヘアスタイルだったが、すっかり変わった風貌に「意外だな」「イケオジやん」など様々な反響が寄せられた。

2020年の引退後も日本に残り、セカンドキャリアを歩んでいる臥牙丸。以前から、ABEMAの相撲中継にも解説者として登場している。一方、YouTubeチャンネル「ガガちゃんねる」を立ち上げて、現役時代の経験談などもユーモアを交えて発信している。1987年生まれで現在38歳。

十日目の解説者として登場した臥牙丸。実況の船山陽司アナウンサーから「笑顔で元気を届ける“相撲界のハッピーエナジー”」と解説者としてキャッチコピーを紹介されると、臥牙丸は「すごいね。ありがとうございます。頭は坊主ですけど」と照れくさそうに頭を触った。

船山アナが「ずいぶんさっぱりと？」と髪型の変化について触れると、臥牙丸は「現役中の（髪の毛の）癖が治らなくて、一回、坊主にして伸ばそうかなと思っています」と理由を説明していた。

かなり印象がチェンジした臥牙丸の姿に、視聴者は「めっちゃ変わった」「意外だな」「イケオジやん」「スッキリ良い感じ！」「爽やか」などの声を寄せていた。

（ABEMA/大相撲チャンネル）