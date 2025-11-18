¡Ú¿À¸Í¥¹¥¥Ã¥×ºä¡Û¿À¸Í°ì¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È!?¡¡Ê¼¸Ë¶è¡Ö¤Ø¤³¤¿¤ì¤óºä¡×¡¡¥°¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¡¦°ì¥ÎÀ¥¤ê¤Î¤È»¶ºö
¡¡ºä¤ÎÂ¿¤¤³¹¡¦¿À¸Í¡£Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë¿·¤·¤¤·Ê¿§¤äÊª¸ì¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ëºäÆ»¤Ï¡¢¤³¤Î³¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿À¸Í¤Îºä¤ò¥¢¥¤¥É¥ë¤È°ì½ï¤ËÊâ¤¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯Ï¢ºÜ¡Ö¿À¸Í¥¹¥¥Ã¥×ºä¡×¡£Âè2²ó¤Ï¡¢¿À¸Í»ÔÊ¼¸Ë¶è¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ø¤³¤¿¤ì¤óºä¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤Îºä¤ò¡¢¿À¸ÍÈ¯¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥°¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¡×¤Î°ì¥ÎÀ¥¤ê¤Î¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë»¶ºö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¶è¡¦²ñ²¼»³¸ø±à¤ÎÀ¾Â¦¤Ë¤¢¤ëÀÅ¤«¤Ê½»Âð³¹¡£¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ÊµÞ¸ûÇÛ¤Î³¬ÃÊ¤¬Â³¤¯¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦ÍÌ¾±Ç²è¡É¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤Î¤è¤¦¡£
¡¡1995¡ÊÊ¿À®7¡ËÇ¯1·î17Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îºä¤ÎÎ¾Â¦¤Ë·ú¤Ä²È¡¹¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯ÅÝ²õ¤·¡¢Åö»þ¤Ï´¤ãª¤Î»³¤È²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¿ÌºÒ¤Î¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¤¬ÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦Æ»Éý¤ò¹¤²¡¢Ãæ±ûÉô¤Ë³¬ÃÊ¤òÀß¤±¤¿¿·¤·¤¤ºä¤¬1998¡ÊÊ¿À®10¡ËÇ¯6·î¤Ë´°À®¡£¡Ö¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢½»Ì±¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ø¤Ø¤³¤¿¤ì¤óºä¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹¤µ¤ÏÌó40¥á¡¼¥È¥ë¡¢¹âÄãº¹¤ÏÌó18¥á¡¼¥È¥ë¡£¡È¤Ø¤³¤¿¤ì¤ó¡É¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ëºä¤Ç¤¹¡£
¡¡¿À¸Í½Ð¿È¤Î°ì¥ÎÀ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎºäÆ»¤Ë¤â»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¡£´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤Àºä¤Î´¶³Ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡¢µÞ¸ûÇÛ¤Î³¬ÃÊ¤â·Ú¤ä¤«¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿À¸Í»Ô¤ÎÊ¿¶Ñ·¹¼Ð¤Ï4.4ÅÙ¡ÊÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÎÌó10ÇÜ¡ª¡Ë¡£ºä¤Î·¹¤¤òÂ¬¤ë´ï¶ñ¡Ö¥¹¥é¥ó¥È¡×¤Ç¼ÂºÝ¤ËÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ø¤³¤¿¤ì¤óºä¤Î·¹¼Ð¤Ï¤Ê¤ó¤È17ÅÙ¡ª¡¡¤³¤Î³ÑÅÙ¤Ï¿À¸Í°ì¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ê¾×·â¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡ºä¤Î¾å¤«¤é¤Ï¡¢±ó¤¯¤Ë¿À¸Í¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬Ë¾¤á¤Þ¤¹¡£ÅÐ¤ê¤¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¹¤¬¤ë¤½¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Î¤è¤¦¡£
¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤â¡¢ºä¤ß¤¿¤¤¤Ë»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¡£²¼¤êºä¤Î¤È¤¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æº£¤âÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÅÐ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ºä¤òÅÐ¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÃ£À®´¶¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢°ì¥ÎÀ¥¤µ¤ó¡£¤Ø¤³¤¿¤ì¤óºä¤Çº£°ìÅÙ¡¢¤½¤Î»×¤¤¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¿ÌºÒ¤Î½ýÀ×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¿Í¡¹¤Î»×¤¤¤È¤È¤â¤Ëº£¤â»Ä¤ë¡Ö¤Ø¤³¤¿¤ì¤óºä¡×¡£Ì¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¤É¤ó¤Êº¤Æñ¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¿À¸Í¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£°ì¥ÎÀ¥¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¾¯¤·Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
¢¡¤Ø¤³¤¿¤ì¤óºä
Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÊ¼¸Ë¶èÌ«ÀîÄ®10ÃúÌÜ25
½Ð±é¡§°ì¥ÎÀ¥¤ê¤Î¡Ê¥°¥Ã¥È¥¯¥ë¡¼¡Ë
»£±Æ¡§Á°Àî¸µ¡ÊSTUDIO221B¡Ë
Ê¸¡§ÀÄÅç¤Û¤Ê¤ß¡Ê¿À¸Í»Ôºä¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡Ë