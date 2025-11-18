【25年ドラフト選手の“家庭の事情” 】#3

【家庭の事情2024】広島1位・佐々木泰の父は会社社長 熱を入れた息子の野球応援が「2億円」の事業に化けた

平川蓮

（仙台大・21歳・外野手）

◇ ◇ ◇

平川の父で北海高（北海道）野球部監督を務める敦さん（54）は1998年に就任し、今年で28年目を迎えた。

甲子園出場は春3回、夏8回。2016年夏にはチームを準優勝に導いた名将だ。北海高時代は投手として89年夏に聖地の土を踏んだが、進学した北海学園大では野球部に入部しなかったという。

「自分なりに実力を考えてやめました。僕らの代は人数が多く、自分の希望する大学に行くことも難しかった。そんなとき、恩師（大西昌美前監督）に誘われ、大学に通いながら母校で学生コーチをやることになりました」

90年4月から北海高の学生コーチを務め、大学卒業後に地元の百貨店に就職した。敦さんが言う。

「就職氷河期の一番初めの世代。1年間就職浪人して、24歳で『丸井今井』（札幌本店）に就職しました。就活は結構、苦労しました。丸井今井では3年間勤め、紳士服売り場で販売や雑務を担当しました。その後、北海高校に戻ってからは職員として2年間働き、その間に社会科の教員免許を取得。今は公民を教えています」

98年、27歳という若さで硬式野球部の監督に就任。翌99年にはいきなり、夏の甲子園出場を果たした。

名将を父に持つ平川は小学4年で野球を始めた。

幼稚園の頃は水泳やサッカーを習っていたが、1歳年上の兄・悠さん（23）が小学5年の時に自宅近くの少年野球チーム「円山リトルジャイアンツ」で野球を始め、後を追った。中学では軟式野球部に入ったが、強豪校の監督である父の影がのしかかった。敦さんは言う。

「いろんな場面で（私の存在のことを）言われてきたと思う。“親子鷹”でやられてきた方々もかなりたくさんいますが、難しいこともたくさんある。同じ環境でやるのはどうなんだろう……というのは、本人より僕の方が強かったかもしれません。兄の時と同様、進路について話し合う中で、自分のところでやるよりは他の高校でやった方がいいんじゃないかと思った。最終的には本人に決めさせましたが、僕が札幌国際情報はどうだ？ と勧めたのは確かです。練習もしっかりやるところですから」

「助言や指導はほとんどしたことがありません」

平川は北海ではなく、公立の札幌国際情報に入学した。父に教わるのではなく、対戦することを選んだ。高校では主に投手。今は両打ちだが、2年までは右打ちだった。投げ込みが原因で右肘を痛め、苦肉の策で左打ちに転向したことがきっかけだった。仙台大で森本吉謙監督の勧めもあり、両打ちに転向した。

このとき、敦さんは息子にアドバイスすることはなかったという。

「助言や指導はほとんどしたことがありません。違う高校を選んだ時点で、指導者と選手の関係は終わっているわけですから。家で何か教えるということはありませんでした。自宅に練習場？ ないですね。うちは『巨人の星』ではないので。キャッチボールも、僕とはほとんどしなかった。兄貴（悠さん）はうちの高校のグラウンドに来てキャッチボールをすることはありましたけど。高校に入ると兄弟で力の差が出てきて、対等にやれていたのは中学くらいまででした」（敦さん）

兄は小学校卒業後、野球から吹奏楽の道へ。中高ではパーカッションをメインに担当していたという。北海道教育大岩見沢校に進むと、準硬式野球部に入部。現在は札幌市内で会社員をしている。悠さんの音楽への興味は母親の陽子さん（51）譲り。幼少期からピアノを習っていたという。

教育者でもある敦さんは我が子も含め、育てることの難しさを痛感している。

「人が人を育てるのは本当に難しいと思う。自分の子供を育てるのも難しいのに、人さまの子供を育てるのはもっと難しい。（コロナ禍からの）5年間で価値観、考え方、社会が変わりすぎたと思います」とは、敦さんだ。

▽平川蓮（ひらかわ・れん） 2004年3月31日生まれ、札幌市出身。小学4年で「円山リトルジャイアンツ」で軟式野球を始める。宮の森中では軟式野球部。札幌国際情報高3年夏に南北海道大会でベスト4。仙台大から野手に専念し、2年秋から両打ちに。今夏、大学日本代表に初選出。4本塁打を放ち優勝に貢献。右投げ両打ち。187センチ、93キロ。

◇ ◇ ◇

日刊ゲンダイで毎秋大好評の当連載「ドラフト選手の家庭の事情」。関連記事には過去に掲載した広島選手の「家庭の事情」をピックアップした。プロ野球ファンこそ要チェックだ。