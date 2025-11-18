11月の歌舞伎座は「顔見世」と銘打たれて、かなりの数の役者が出ているが、大幹部は尾上菊五郎（七代目）と松本白鸚だけで、しかも2人とも出番は少ない。一方、ついこの前まで浅草歌舞伎に出ていた平成生まれが主役級の役を得ている。

尾上松緑が舞踊の藤間勘右衛門名で演出する群舞劇『鳥獣戯画絵巻』は、タイトル通り、鳥羽僧正が描いたとされる「鳥獣戯画」を、いわば2.5次元化したもの。薄いグリーンとオレンジの色調の舞台で、猿、蛙、狐、兎たちが、激しい戦闘を繰り広げる。幻想的な世界で、静寂と激しい動きが混合し、心地よい時間が流れる。

河竹黙阿弥作『御所五郎蔵』は片岡愛之助が歌舞伎座では初めて演じる。すでに、堂々と自分のものとしている。中村時蔵の傾城皐月は、派手さはないが、情がある。よかれと思ってした行為が、裏目に出てしまい苦悩していることを、舞台の上の愛之助の五郎蔵には分からせず、観客には伝えなければならない難しい場面では、少ない動きでその心情を表現している。

夜の部の注目は三谷幸喜作・演出の新作『歌舞伎絶対続魂』。三谷のテレビドラマの視聴率は低迷しているが、歌舞伎座約1800席を埋めることはできていて、チケットは早々と完売状態。

三谷自身が現代を舞台にして書いたバックステージものを、江戸時代に移し替えた、自作の改作。伊勢の芝居小屋が舞台で、「義経千本桜」を上演しているのだが、幕が開く直前からアクシデントやトラブルが続出。それでも幕は開くが、その後も、アクシデントが続く。

「観客を笑わせる」と三谷や主役の松本幸四郎が宣言していたが、その狙い通り、客席は笑いっぱなしである。しかし、その「笑い」の大半は、幸四郎が変な声を出したり、中村獅童が変な顔をするからで、それも「芸」のうちといえばそうなのだろうが、低級な笑いが多い。

頻出するアクシデントやトラブルも現実離れしており、「笑い」のための作為が見え見えで興ざめするし、身体的欠陥をネタにするものなど趣味がいいとは言えない。

群集劇なので登場人物は多いが、そのなかでドタバタに陥らず、喜劇としてしっかり演じているのは、中村鴈治郎と片岡愛之助、市川染五郎で、彼らのおかげで、見られるものとなっている。さらに、中村鶴松がいちばんまともな人物をまともに演じており、結果として、この芝居全体を支えている。

（作家・中川右介）