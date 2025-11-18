BS¥Õ¥¸¡Ö¤Õ¤«¤ï¤Õ¤«¤ï¤·¤Æ¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ï¡Ö¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤Î¿¿¹üÄº¡×¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë ¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Èµº¤ì¤ë¡×¤³¤È¤Îµ¡Èù¤ËÇ÷¤ë¡ÊÎëÌÚ°°¡¿¤ª¾Ð¤¤¸¦µæ²È¡Ë
¡¡10·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¤Õ¤«¤ï¤Õ¤«¤ï¤·¤Æ¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡×¡ÊBS¥Õ¥¸¡Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¥ì¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ëÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢·ÝÎò30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤Èµº¤ì¤ë¡×¤³¤È¡£¸À¸ì³Ø¼Ô¡¦ÀîÅº°¦»á¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Õ¤«¤ï¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤¤¿¾®Àâ¤ä¥³¥é¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤ä²Í¶õ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ò¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸À¸ì²½¡×¡Ö¿ä¤·¡×¡Ö·ÚÎ¨¡×¡Ö¡û¡û³¦·¨¡×¡Ö¡û¡û¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ºòº£¾ïÍÑ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò¹Í»¡¡£¤È¤¯¤Ë¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö8»þ10Ê¬Á°¡×ÌäÂê¤À¡£½¾Íè¤Ï¡Ö7»þ50Ê¬¡×¤ò»Ø¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ï¡Ö8»þ8Ê¬¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡È10Ê¬¤Î¾¯¤·Á°¡É¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÀîÅº»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¸À¸ì³ØÅª¤Ë¸«¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ã¤Á¤Î²ò¼á¤â¤¢¤ê¡×¤Ç¡Ö8»þ¤È10Ê¬Á°¤ÇÀÚ¤ë¤«¡¢8»þ10Ê¬¤ÈÁ°¤ÇÀÚ¤ë¤«¡×¤ÇÊÑ¤ï¤ë¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤Õ¤«¤ï¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¾ðÊó¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¼«Ê¬¼çÂÎ¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÀµ»þ¤Î¸¢°Ò¡×¤¬Íî¤Á¡¢¡Ö8»þ¤â8»þ10Ê¬¤âÁ´ÉôÂÐÅù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢ÀîÅº»á¤ò´¶Ã²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ö×ÖÅÙ¡×¡Öµ®ÍÍ¡×¡Ö¸ÈÂ©¡×¤òµ¼¿Í²½¤·¤¿µï¼ò²°¤Ç¤Î²ñÏÃ·à¤òËÂ¤®¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¡¢¡Ö¡ØÂç¾æÉ×¡Ù¤Ç²ñÏÃ¤É¤³¤Þ¤ÇÂç¾æÉ×¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¤â¤È¤ËÎ¨Ä¾¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£µ×¡¹¤Ë¤Õ¤«¤ï¤Î¿¿¹üÄº¤ò¸«¤¿¤è¤¦¤Ç´¶³´¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈMC¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¾®Àâ²È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ª½ñ¤ò»ý¤Ä¤Õ¤«¤ï¡£¤½¤Î¼«Í³¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢¼ã¼ê»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢¤Õ¤«¤ïËÜ¿Í¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÀÞ¡¢Ê£¹çÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Í¥¿¡Ö¾®¿´¼Ô¹îÉþ¹ÖºÂ¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤Î¡Ö¤¢¡¢6±ß¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¨¥¢¥í¥Ó¤Î¾Ð´é¡¢¥¿¥ï¥ì¥³¤Ç»ëÄ°¤·¤¿¥É¥Ê¡¦¥Þ¥¯¥®¡¼¤Î³Ú¶Ê¡ÖMr.Blindman¡×¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤ËÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥¢¥¿¡¼¥Ð¥ó¡£¤¢¤ë½Ö´Ö¡¢¤³¤ì¤é¤¬°ìµ¤¤Ë¥Í¥¿¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2012Ç¯¤Ë¡Ö5»þ¤ËÌ´Ãæ¡ª¡×¡ÊTOKYO MX¡Ë¤ÎMC¤ò»Ï¤á¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú³èÆ°¤Î·Ð¸³¤¬ÌòÎ©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤¬¤É¤¦ÌÄ¤ë¤«¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¼þ¤ê¤Î¿Í¤ò¤É¤¦ÌÄ¤é¤¹¤«¡Ù¡£¼þ¤ê¤Î²»¿§¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê2024Ç¯¤Î¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤â15¡×=½¸±Ñ¼Ò¤«¤é¡Ë¡£
¡¡¤Ò¤È¤¤ï°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖËÍ¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¹¤´¤¯È¿±þ¤¹¤ëÀ´¶ÂÓ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Ïº£¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¡£¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤Õ¤«¤ï¤Õ¤«¤ï¤·¤Æ¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ï¡¢¤½¤Î´¶À¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÎëÌÚ°°¡¿¤ª¾Ð¤¤¸¦µæ²È¡Ë