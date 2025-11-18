2児の母・山田花子、夫の野菜たっぷり手料理を紹介「パパごはんエクセレント！」「いつも栄養満点」 味付け1つ簡単副菜も
2児の母でお笑い芸人の山田花子（50）が17日、自身のブログを更新。「パパが作った」と書き出し、夫の手料理を公開した。
【写真】「美味しいそう」山田花子の夫が作った“野菜たっぷり”手作りご飯
山田は「今日の晩ごはんは パパが作った『ハッシュドビーフ』」とコメントし、夫が作った手料理を紹介。玉ねぎと肉がたっぷり入ったボリューム満点な夕食を披露している。
食欲を刺激するビジュアルも、次男は「ハッシュドビーフより…ロナウドちゃんはやっぱりオクラやね 毎日食べてても飽きないらしいびっくり 味付けはめんつゆだけ ネバネバで健康的やね！」と副菜を好んだ様子を明かし、簡単な味付けを紹介していた。
野菜たっぷりのメニューに、コメント欄には「パパごはんエクセレント！」「いつも栄養満点 野菜豊富で素晴らしい」「パパさんのハッシュドビーフ美味しそう」「花ちゃんちの息子くんたちは、野菜をたくさん食べて、健康まっしぐらですね」などの反響が寄せられている。
