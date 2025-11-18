カーリングのミラノ・コルティナ五輪世界最終予選（１２月５〜１１日、カナダ・ケロウナ）に臨む女子日本代表のフォルティウスが１８日、札幌市内で練習を公開した。米国など出場８チームのうち、上位２カ国に与えられる五輪出場枠を狙う。スキップ吉村紗也香（３３）は「いよいよ。身が引き締まる思い」と緊張感を漂わせつつ、学生時代から数えて自身５度目の五輪挑戦へ「必ずオリンピアンになって帰ってきます」と覚悟をにじませた。

９月の日本代表候補決定戦では、五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレと、ＳＣ軽井沢クとの三つどもえの戦いを制して代表チームの座を勝ち取った。直近では約２カ月の北米遠征を実施。ケロウナの試合会場で１週間１日平均２〜３時間ほど練習し、現地の男子チームと実戦を行うなど、入念に氷の感触を確かめてきた。

ここからの２週間は札幌市内で調整し、２８日に出国する。吉村は「子どもが（遠征の）２カ月で会っていない間にすごく成長していた。自分の充電という意味でもたくさん遊びたい」と母の顔も見せつつ、日本女子としては８大会連続五輪出場がかかる大一番へ「枠を勝ち取って五輪につなげたい」と意気込んだ。