バレたらやばかったんで


「弟さんよね？」嘘つくの下手か！ 人間に化けた猫又が怪しまれないような誤魔化し方／かみさまキツネとサラリーマン2（1）

新たな驚きにあふれる、かみさまたちとの日常。

祖父の家に住んでいた4柱の「かみさまキツネ」たちを誘い、現在共に暮らしているのは32歳のサラリーマン・コタロー。

商売繁盛を司り良く喋るリーダー格のベニ、五穀豊穣を司りごはんをたくさん食べさせたがるキン、悪疫退散を司り照れ屋で無口なシロ、開運招福を司り末っ子のような扱いを受けているクロと住んでいる彼の家に、最近は猫又のスミハチも遊びに来るようになりました。

さらにスミハチが助けた鬼・青柳も普段は人間に化けてコタローと一緒に働いていて…？

SNSで大人気の可愛らしい「かみさま」たちとの少し不思議な日常エピソードをお送りします。

※本記事はヤシン著の書籍『かみさまキツネとサラリーマン 2』から一部抜粋・編集しました。

登場人物紹介


鬼である青柳が幼稚園で行われていた豆まきに驚き、困っているところを助けた猫又のスミハチ。

青柳はその恩を忘れず、多くの「貢ぎ物」をスミハチに献上します。

■鬼と猫又1

あの日のために


■鬼と猫又2

ハチさんも普通に暮らせそうですけど


■鬼と猫又3

猫又でいてェのさ


■鬼と猫又4

感覚が妖怪のままだから…


■鬼と猫又5

妖怪の友達はいねえのかい


■鬼と猫又6

よかったら話したいです、また…


著＝村上直美／『かみさまキツネとサラリーマン 2』