鬼だとバレたらマズかった。推しの握手会のために休日を取った鬼と、彼を助けた猫又の話
「弟さんよね？」嘘つくの下手か！ 人間に化けた猫又が怪しまれないような誤魔化し方／かみさまキツネとサラリーマン2（1）
新たな驚きにあふれる、かみさまたちとの日常。
祖父の家に住んでいた4柱の「かみさまキツネ」たちを誘い、現在共に暮らしているのは32歳のサラリーマン・コタロー。
商売繁盛を司り良く喋るリーダー格のベニ、五穀豊穣を司りごはんをたくさん食べさせたがるキン、悪疫退散を司り照れ屋で無口なシロ、開運招福を司り末っ子のような扱いを受けているクロと住んでいる彼の家に、最近は猫又のスミハチも遊びに来るようになりました。
SNSで大人気の可愛らしい「かみさま」たちとの少し不思議な日常エピソードをお送りします。
※本記事はヤシン著の書籍『かみさまキツネとサラリーマン 2』から一部抜粋・編集しました。
鬼である青柳が幼稚園で行われていた豆まきに驚き、困っているところを助けた猫又のスミハチ。
青柳はその恩を忘れず、多くの「貢ぎ物」をスミハチに献上します。
■鬼と猫又1
■鬼と猫又2
■鬼と猫又3
■鬼と猫又4
■鬼と猫又5
■鬼と猫又6
著＝村上直美／『かみさまキツネとサラリーマン 2』