県立大学は、車体の一部の部品に県産の木材を使った、ユニークな小型の電気自動車をお披露目しました。



自動車メーカー・トヨタの関連会社などと手がけたもので、木材の新たな利活用方法を提案しようというのが狙いです。



関円花アナウンサーが取材しました。



関円花アナウンサー

「金曜夕方の情報番組から、平日夕方の報道番組へ。ニュースの出番があると嗅ぎつけてやってきました、関円花です。（嗅ぐ）私の出番云々よりも、何か…自然豊かな香りがしますね。何だぁ…あ！あれかぁ？見た目は木のような色味をしてますね。自動車かな、なんでしょう」





定員は、おひとりさま。ちっこい、ちっこい車ですが、おっきな、おっきな木の魂が宿っている車なんです。県産のスギの木の粉を混ぜた樹脂の部品などを使ったこの車両は、県立大にある、木材に関する知識を学ぶ機関、「木材高度加工研究所」が製作しました。木材の新たな利活用方法を提案しようとつくった試作品で、自動車メーカー・トヨタの関連会社である「トヨタ車体」が手掛ける電気自動車がベースとなっています。関アナ「トヨタが産声をあげたのは、愛知県。私、関円花の出身も愛知県。ということで、ときどきアクセルをふかしたくなるんです。では早速乗り込んで…木製自動車のアクセルを…ふかしていこうと思います…では、発進！おーすごいとってもスムーズ…ちょっとスピードを出しすぎました。それくらいスピードがぐんぐんでますね」今後量産や、一般向けの販売は想定していませんが、最高時速は60キロに達します。関アナ「到着しました。自然の、木のにおいに包まれて走行しました。木だけに、とってもナチュラルな走行でした」車両だけでもユニークですが、木材という独自色を加えたのは、新たな発想が生まれることへの期待も込めているそうです。県立大木材高度加工研究所 足立幸司教授Q:なぜ木でつくろうと思った？「それは逆に、なぜ木で車ができてないんだろうなと思ったことがあります。そもそも私たちは、馬車でも荷車でもずっと木で車をつくってきたわけですね」「森からでも木からでも、車ができるんだということを見ることで、ちょっと違った未来、明るい未来が開けたところを見ていただいて、だったら自分はこうしようとか、木で車ができるんだったら、自分だった木でこれつくるよとか、こういう車をつくるよとか、夢が広がるような存在としてこの活動が広がっていったらいいなと思ってます」当面は、県立大の構内での移動に活用し、車に木材を使うことで、耐久性や耐熱性などの面でどのような課題があるのかを検証することにしています。