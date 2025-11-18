お笑いライブ『どくさいスイッチ企画 presents「スイッチ」vol.01』が、12月18日に渋谷ユーロライブにて開催されることが決定した。

本公演は、サザンオールスターズや福山雅治らが所属する総合エンターテインメント企業・アミューズに所属する唯一のお笑い芸人、どくさいスイッチ企画を中心とした定期ライブシリーズの第1弾となる。

ライブのタイトル「スイッチ」には、“売れたい”というどくさいスイッチ企画本人のスイッチと、“笑いたい”“明日を頑張りたい”という観客のスイッチが交わり、笑いの力で人生に前向きなスイッチを入れるというテーマが込められている。

当日は、どくさいスイッチ企画によるピンネタに加え、ゲストを迎えた書き下ろしコントや、自身が考案したオープニング映像など、多岐にわたる企画が展開される予定だ。

ゲストには、「女芸人No.1決定戦 THE W」8代目王者である「にぼしいわし」をはじめ、「カナメストーン」「今夜も星が綺麗」「ひつじねいり」「惹女香花」「まんじゅう大帝国」といった注目の芸人たちが集結する。

さらに、アミューズ所属の俳優・猪塚健太の出演も決定。猪塚はどくさいスイッチ企画とともに2人コントに挑戦する。普段は俳優として活躍する猪塚と、ピン芸人として異彩を放つどくさいスイッチ企画という「異色のコンビ」がどのような化学反応（スイッチ）を見せるのか注目が集まる。

どくさいスイッチ企画は、社会人アマチュア落語家としての活動を経て、2024年の『R-1グランプリ』ではアマチュアとして初の決勝進出（第4位）を果たした実力派 。現在はアミューズ唯一の所属芸人として活動している。

開催にあたり、どくさいスイッチ企画は、「とっても売れたい38才、どくさいスイッチ企画です。事務所ライブが決定しました。事務所唯一のピン芸人として、できることを全部やる覚悟です。ぜひ足を運んでいただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします」とコメントを寄せている。

チケットは、11月18日18時よりオフィシャル先行受付が開始される。

（文＝リアルサウンド編集部）