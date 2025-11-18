豊かな自然が一面ゴミに…数百トンの廃棄物が緑を埋め尽くした“山”「甚大な環境災害」組織犯罪グループが不法投棄か　イギリス

イギリス南部にあるオックスフォードシャー州で撮影されたのは、うずたかく積みあがったゴミの山。

数百トンもの廃棄物が不法投棄された現場です。

上空からドローンで撮影された映像では、不法投棄されたゴミが幹線道路沿いの一帯を埋め尽くしているのが分かります。

このゴミの山について、地元メディアは「長さ少なくとも60メートル、幅15メートル、高さは場所によって12メートルに達する」と伝えています。

現場にゴミが放置され始めたのは2025年6月。

その後、徐々にたまり続け、9月末には幅が15メートルに達し、緑に覆われていた景色が一変してしまいました。

ゴミの山が築かれた現場近くの川はロンドンを流れるテムズ川につながっていて、水質汚染や生態系への影響が懸念されています。

河川の清掃などを推進する団体は「廃棄物の有害物質は、今や川と周辺の土壌に浸透しています。これは甚大な環境災害です」と訴えます。

住民の男性は、ゴミの山をぼうぜんと見つめていました。

この惨状を目の当たりにした地元議員は「私が心配しているのは、環境庁が何もできていないことです。このままだと冬に環境災害が起きてしまいます。早急な対応が必要です」と訴えます。

この議員は、政府に現場の清掃支援を要請したことを明らかにしましたが、日本円にして50億円以上の費用がかかるとの試算もあり、事はそう容易ではありません。

一体、誰が何の目的でこれだけ大量のゴミを捨てたのでしょうか。

先ほどの団体の責任者は「この不法投棄は組織犯罪グループによって行われた」としていますが、はっきりしたことは分かっていません。

イギリスの環境庁は、生態系に影響を及ぼしかねない川などの水質調査を進めるとともに、ゴミが投棄された経緯を調べています。