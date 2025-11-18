Èø¾åµÆ¸ÞÏº¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ë¡×¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç½é½Õ²ÎÉñ´ì¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥Èø¾åµÆ¸ÞÏº¡Ê48¡Ë¤¬18Æü¡¢½é½Õ²ÎÉñ´ì¸ø±é¡Ö¶À»³µì¶Ó³¨¡×¡Ê26Ç¯1·î5Æü¤«¤é¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ìÃæ·à¾ì¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
5·î¤Ë8ÂåÌÜµÆ¸ÞÏº¤ò½±Ì¾¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ö½÷Ãé¿ÃÂ¢¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ë¿Íµ¤±éÌÜ¤Î¤ª½éÌò¤Ë¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¡¢Æ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ëÃéµÁ¤¤¤Á¤º¤Ê¤ª½é¤òÌ³¤á¤¿¤¤¡×¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
½±Ì¾¤«¤é¸½ºß¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎòÂå¤ÎµÆ¸ÞÏº¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Î½Å¤ß¤òÆü¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ÎÙ¤Ë¤ÏÉã¤Ç¤¢¤ë7ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡Ê83¡Ë¤â¸»ÍêÄ«Ìò¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÉã¤¬Âç¤¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ì¾Á°¡£¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¸¦¤µ¤ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
7ÂåÌÜµÆ¸ÞÏº¤Ï¡¢½±Ì¾¸å¤ÎÂ©»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö5·î¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤ìÊÌ¤ì¡£ÉñÂæ¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¾Ð¤ï¤»¡Ö·îÆü¤¬·Ð¤Æ¤Ð¡¢µÆ¸ÞÏº¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏºäÅì×½½½Ïº¡Ê69¡Ë¡¢ÃæÂ¼»þÂ¢¡Ê37¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£