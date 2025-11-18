11月17日、元TOKIOのメンバー城島茂が55歳の誕生日を迎えた。STARTO ENTERTAINMENTは公式Xを更新。城島へお祝いのメッセージを投稿し、祝福が広がっている。

事務所の公式Xのポストには、「城島茂お誕生日おめでとう」と記された。日本語だけではなく、英語や中国語でも表記されており、笑顔の城島のショットが添えられた。日本だけではなく、世界中のファンに向けて誕生日を迎えたことを報告した形となった。

そんなポストには、ファンから多数の祝福のコメントが殺到。Xには、「おめでとう」の声が溢れていた。

《体調に気を付けて、良い1年になりますように》

《これからの茂くんの未来に幸せな時間だけが待っていますように》

《元気に芸能活動を続けてくれるだけでもう十分です》

今年の誕生日は祝福だけではなく、さらに聞こえてきたのは、ここ一年で紆余曲折あった彼への労いの声だった。

「TOKIOとしては、2018年に起こった山口達也さんの未成年への強制わいせつ事件（不起訴処分）から始まり、2021年3月末には長瀬智也さんがTOKIOを脱退。同時にジャニーズ事務所（当時）を退所しました。そこから数年は残った城島さんを含む国分太一さん、松岡昌宏さんと3人で精力的に活動を続けてきましたが、2025年6月に、国分太一さんが複数のコンプライアンス違反行為を行ったことが判明。無期限の活動休止が発表されたと同時に、TOKIO自体の解散を決意し、これまで城島さんが守ってきたグループとしての形に終止符を打ちました」（芸能ジャーナリスト）

グループとして苦渋の決断を下した城島。しかしそれだけにとどまらず、冠番組『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）に出演していた後輩で『Aぇ! group』の草間リチャード敬太が、10月上旬に下半身を露出したとして公然わいせつの疑いで逮捕された。

「ここ一年、度重なる不祥事によって、城島さんの心労を心配する声はこれまでも多数上がっていました。それでも懸命に『鉄腕DASH』にも出演し、元気な姿を見せている彼にファンは安堵。一方で、無理しないでほしいという声も聞こえてきます。歳を重ね、これからは穏やかにタレント活動ができることを願っている人も多いでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

新たな年に向けて、城島は前進しているはずだ。