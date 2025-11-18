「買ったのに着てない」はもう卒業！【GU】秋冬のスタメン候補！「優秀カーディガン」

せっかく洋服を買ったのに、着まわしにくくて活躍していない……。そんな大人女性は、オンにもオフにも使いやすいカーディガンを選んでみて。今回編集部が注目したのは、【GU（ジーユー）】から登場したシンプルなカーディガン。ツイード調の素材やすっきりとしたVネックで上品見えが狙えて、秋冬コーデで手放せなくなりそうです。

ワンランク上の着こなしに導くツイード調カーデ

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」\2,990（税込）

高級感のあるツイード調の編み地で、上品な雰囲気をまとえそうなカーディガン。美しく輝くゴールド色のボタンも、キレイ見えに一役買ってくれそうです。コンパクトなショート丈のカーディガンなので、ワイドパンツやフレアスカートと合わせてもメリハリをつけてくれるのが魅力的。きちんと感のあるデザインでオンオフ問わず着まわしやすく、1枚あれば秋冬コーデでヘビロテできるかも。

体型カバーが狙えるゆったりシルエット

【GU】「パフニットVネックカーディガン」\2,990（税込）

ゆとりのあるリラックスシルエットで、気になる腰まわりをカバーできそうなカーディガン。ベーシックなVネックデザインで着まわしやすく、プライベートからお仕事まで幅広いシーンで活躍する予感です。公式サイトには「チクチクしにくい素材で心地よい肌ざわり」とあり、着心地も良さそう。ダークグレー・ベージュなどの上品な色味やコーデの差し色になるピンクなど、全6色がラインナップ。

writer：Emika.M