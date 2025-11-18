11月18日までに、元TOKIOのメンバー・長瀬智也が自身のInstagramを公開。近影を公開し話題となっている。

長瀬は、レース用の白いボディスーツを着用し、仲間とともに笑顔を見せるショットを公開。黒い長髪で、髭を蓄えたワイルドな印象の強いビジュアルを公開した。

「長瀬さんは、11月9日に筑波サーキットで行われたMCFAJ主催のクラブマンロードレースの最終戦に登場しました。数日前にも、自身の顔をドアップに撮影した自撮りショットを公開し、レース当日の様子を報告していたので、今回の写真も、そのレースの際に撮影されたものでしょう」（芸能ジャーナリスト）

最終戦は、あいにくの雨で棄権したことを明かした長瀬は《残念でしたがそれもレースだと思うしかありません》と、落胆しながらも前向きな姿勢を吐露した。さらに、《今年1年、初戦から最終戦までお付き合いくださったレーシングチーム、ライダー、メカニックの皆さまに出逢えて僕はとても幸せでした》と、1年のレース終了を振り返り、感謝の気持ちを伝えていた。

「長瀬さんは2021年3月末、TOKIO脱退と同時に旧ジャニーズ事務所を退所しました。その後、2024年6月に開催されたレースから、レーサーとして活動しています。もともとバイク好きで知られていた長瀬さんは『結果はどうでもいい』と語るほど、とにかく楽しい人生を送ることの手段としてレースに参加しているようです」（同前）

さらに、2023年からロックバンド『Kode Talkers』のメンバーとしても活動しており、自身を“表現者”と呼んでいる。そんな長瀬が2025年、新たに活躍の場が広がる可能性が示唆されていると、芸能ジャーナリストは続ける。

「2025年8月に『女性セブンプラス』が、長瀬さんの俳優復帰の可能性を報じました。NetflixとTBSグループが極秘で制作を進めるという連続ヒューマンドラマで、役所広司さんと、ダウンタウンの浜田雅功さんが共演する作品だそうです。長瀬さんと親交の深かった元TBSの磯山晶氏がプロデューサーを務めるため、電撃復帰があるのではないかといわれています。

夏の時点で着々と撮影が進んでいるとのことで、レースが終了した長瀬さんが合流すれば、ファンが歓喜するのは間違いないですね」

テレビ画面で再び長瀬を見たい人は多いはずだ。