USJ、新たなナイト・ショー初公開 ハローキティ＆スヌーピーらがクリスマス祝福
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は18日、あすから開幕するのに先立って新たなクリスマスイベント『ユニバーサル・クリスマス・ジョイ』を報道陣に公開した。
【写真】華やかな衣装で登場したハローキティ
新登場するナイト・ショー『ライト・アップ・ザ・ナイト 〜クリスマス・セレブレーション〜』はハローキティ、スヌーピーとチャーリー・ブラウン、エルモやセサミストリートの仲間たちが次々現れ、歌やダンスで華やかな光の演出でクリスマスを祝福する豪華なステージ。
クリスマスパーティーを舞台に、一人の登場人物がみんなのために「最高のプレゼント」を用意しようと奮闘する中で、幸せの意味やクリスマスの大切さを気付くという心温まるメッセージ性あふれたストーリーになっている。クライマックスには、ステージにパークの仲間も大集合。花火や雪の特殊演出により夜空を幻想的に照らし出した。
また、クリスマスをモチーフにした限定メニューを楽しめる『ユニバーサル・クリスマス・フード・フェスティバル』が2026年1月4日まで開催中。スヌーピーやセサミストリートの仲間たち、ハローキティのかわいいメニューや、冬にうれしいあったかフードが多彩にラインナップし、その時の気分やシーンにあわせてメニューをコーディネートできる。
このほか、「ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター」でのマッピングショー『ホグワーツ・マジカル・ナイト 〜ウインター・マジック〜』や、ステージ『パワー・オブ・ロック 〜ホリデー・ロッキン！〜』などが連日行われる。
