¡ÚMLB¡Û¡Ö¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¢¥¹¥êー¥È¡×¥É¥¸¥ãー¥¹¤Î¿·Ãæ·ø¼ê¸õÊä¤ËµÞÉâ¾å¤Î31ºÐ¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï³ÍÆÀ¤Ø¤Î·üÇ°ÅÀ¤â»ØÅ¦
2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ËµåÃÄ½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢²«¶â´ü¤òÃÛ¤¯¤Ù¤¯Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿Êä¶¯¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¹×¸¥¤Ç¤¤ë³°Ìî¼ê¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢¿·¤¿¤Ê³°Ìî¼ê¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢º£¸å¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¥È¥ìー¥É¤¹¤Ù¤³°Ìî¼ê¡×
¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¡¢ÂÇÎ¨.199¤È´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È³°Ìî¼ê¤¬º£¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡£1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÀèÈ¯¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë³°Ìî¤Î¥ì¥®¥å¥éー³ÍÆÀ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Êä¶¯»Ô¾ì¤ÇºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«ー³°Ìî¼ê¡£Åö½é¤Ï¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä¹´ü¡¢¤«¤Ä¹â³Û·ÀÌó¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÅÀ¤ä¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÊä¶¯¤âÉÔ²ÄÈò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µåÃÄ¤Î´Ø¿´¤Ï¥Èー¥ó¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬ºÇÂç¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥È¥ìー¥É¤¹¤Ù¤³°Ìî¼ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¿·¤¿¤ÊÊä¶¯¸õÊä¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î31ºÐ¡¢¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó³°Ìî¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
2015Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¤Ï¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º°ì¶Ú¤Ç11Ç¯¥×¥ìー¡£º£µ¨¤Ï126»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.264¡¢35ËÜÎÝÂÇ¡¢83ÂÇÅÀ¡¢24ÅðÎÝ¤È¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¥Þー¥¯¤·¡¢¹¶¼é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¢£¸«¹þ¤á¤ë³°Ìî¼éÈ÷¤ÎºÇÅ¬²½
µ»ö¤Ç¤Ï¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö30Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥¢¥¹¥êー¥È¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö¥»¥ó¥¿ー¤ÎÅ¬À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÃæ·ø¼ê¤È¤·¤Æ¤Îµ¯ÍÑ¤ò¿ä¾©¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹³°Ìî¼ê¤ò±¦Íã¤Ë²ó¤·¡¢¥Æ¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤òº¸Íã¤ËºÆ¤Ó°Ü¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤ÎºÇÅ¬²½¤¬¿Ê¤à¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç·üÇ°ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥È¥ìー¥ÉµñÈÝ¾ò¹à¤ÎÂ¸ºß¤È¡¢¥Ä¥¤¥ó¥º°ì¶Ú¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¿ËÜ¿Í¤¬¥Áー¥à¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë°ÜÀÒ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¡×¤È¡¢³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆñ¤·¤µ¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Ìî¤ÎÊä¶¯¤¬µÞ¤¬¤ì¤ëÃæ¡¢¥¿¥Ã¥«ー¤ËÂå¤ï¤ë¿·¤¿¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï¿·Ãæ·ø¼ê¸õÊä¤È¤·¤Æ31ºÐ¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»Å³Ý¤±¤ë¤Î¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£