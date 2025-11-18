「日経225ミニ」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限23万1779枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月18日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の23万1779枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 231779( 231779)
ソシエテジェネラル証券 90574( 90574)
SBI証券 116030( 54988)
楽天証券 60846( 29438)
松井証券 26873( 26873)
バークレイズ証券 22136( 22136)
サスケハナ・ホンコン 14167( 14167)
日産証券 13011( 13011)
三菱UFJeスマート 15860( 10592)
マネックス証券 5659( 5659)
JPモルガン証券 5142( 5142)
ビーオブエー証券 2419( 2419)
インタラクティブ証券 2286( 2286)
フィリップ証券 1414( 1414)
ゴールドマン証券 1381( 1381)
モルガンMUFG証券 915( 915)
みずほ証券 756( 756)
BNPパリバ証券 497( 497)
大和証券 428( 428)
ドイツ証券 295( 295)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 4906( 4906)
ソシエテジェネラル証券 1318( 1318)
SBI証券 749( 519)
三菱UFJeスマート 344( 262)
マネックス証券 162( 162)
フィリップ証券 138( 138)
バークレイズ証券 109( 109)
楽天証券 285( 99)
JPモルガン証券 49( 49)
松井証券 40( 40)
日産証券 34( 34)
ドイツ証券 22( 22)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 42( 42)
ABNクリアリン証券 35( 35)
松井証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 23( 17)
フィリップ証券 11( 11)
SBI証券 10( 6)
楽天証券 17( 5)
マネックス証券 4( 4)
JPモルガン証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース