安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判員裁判で、山上徹也被告の妹の証人尋問が始まりました。最新情報を中継でお伝えします。

妹への証人尋問は18日午後4時40分ごろから始まり、冒頭で弁護側から「過去を思い出して証言する意味は」と問われ「私は自分の生い立ちを話したことがない。涙が出てきて口にできなかった。なるべく忘れようと思って生きてきたが、辛かった、死にたかった、そういう感情が出てくるが、それでも今回はお話しさせていただこうと思う」と話しました。

これまで行われていた母親と同様、証言台の周りがパーティションで囲われその表情をうかがうことはできませんでしたが、聞かれたことにはっきりと答えている印象でした。

またその様子を山上被告は、母親の時と同様、うつむきながら聞いている様子でした。

山上徹也被告は3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われています。

18日の裁判では、先週に続き、山上被告の母親に対しての証人尋問から始まり、13日に続き「献金したら（家庭が）良くなるだろうと思っていたが間違っていた」と語り、さらに、「徹也は悪い人間じゃない。私がしっかりしていたら、こうはならなかったし、安倍元総理も国会議員として活動できていた。本当は優しい子です。徹也には申し訳ないと思っている」と訴えました。

19日も妹への証人尋問の続きが行われる予定で、20日には山上被告への被告人質問が行われる見通しです。