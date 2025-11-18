「日経225ミニ」手口情報（18日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限41万2890枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月18日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の41万2890枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 412890( 412890)
ソシエテジェネラル証券 209603( 209603)
SBI証券 137251( 60053)
松井証券 47382( 47382)
サスケハナ・ホンコン 42900( 42900)
バークレイズ証券 39800( 39800)
楽天証券 77231( 36911)
日産証券 28593( 28593)
東海東京証券 13921( 13921)
JPモルガン証券 13768( 13768)
モルガンMUFG証券 11124( 11080)
BNPパリバ証券 9432( 9432)
ゴールドマン証券 8765( 8717)
三菱UFJeスマート 15869( 8087)
マネックス証券 7660( 7660)
ビーオブエー証券 7131( 7131)
みずほ証券 6242( 6239)
インタラクティブ証券 5008( 5008)
野村証券 5082( 4968)
広田証券 4401( 4401)
岡三証券 3( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9259( 9259)
ソシエテジェネラル証券 6080( 6080)
楽天証券 1183( 733)
SBI証券 1342( 450)
三菱UFJeスマート 386( 336)
フィリップ証券 257( 257)
マネックス証券 242( 242)
松井証券 217( 217)
JPモルガン証券 198( 198)
インタラクティブ証券 181( 181)
バークレイズ証券 143( 143)
日産証券 52( 52)
ドイツ証券 36( 36)
BNPパリバ証券 4( 4)
◯2026年2月限（特別清算日：2月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 129( 129)
ソシエテジェネラル証券 92( 92)
フィリップ証券 52( 52)
豊証券 49( 49)
SBI証券 55( 31)
三菱UFJeスマート 28( 22)
楽天証券 17( 17)
マネックス証券 13( 13)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
