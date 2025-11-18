ELSEE、グループの個性あるダンスを自己分析。「変なポーズにならないように気をつけています（笑）」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「私たちはダンスパフォーマンスがひとつの武器で、力を入れている部分です」（HINA）

注目のアーティストが月替りMCで出演し、音のセルフ・ライナーノーツをお届けする『誰だってNeed Music』。11月は5人組ダンス＆ボーカルグループ・ELSEEから、AKARIとHINAが担当MCとして登場。

11月18日のJ-WAVE『GRANDMARQUEE』内の放送では、10月9日に配信リリースされたメジャーデビュー曲「Wondrous」をレコメンドした。

「お聴きいただいている曲は、先月配信リリースされた、ELSEEのメジャーデビュー曲『Wondrous』です」（AKARI）「この曲は現在放送中のTVアニメ『ワンダンス』のEDテーマにもなっています」（HINA）とふたりで曲紹介をして、番組をスタートしたこの日。

「アニメ『ワンダンス』のテーマは“青春＆ダンス”ということで。今回はELSEEのダンスについてお話してみたいと思います」と、トークテーマを告げたHINA。「私たちはダンスパフォーマンスがひとつの武器といいますか、力を入れている部分だよね？」と話すAKARIに、「うん、そうだね」とHINAが共感。

さらに「私たちELSEEのダンスは、“すごく揃っていながらも、（それぞれに）個性がある”って言ってもらえることが多いよね」と話すHINAが、「個性を出すうえで、なにか考えてることとかありますか？」と尋ねると、「え～、なんだろうね？」とAKARIが頭を捻り、「全体で揃えるところは意識しつつ、自分のやりたいようにやってるかも」と答えると「あ～、それが一番ですね」と納得するHINA。

続いて、「HINAは逆にどう？」という問いかけに、「なんだろう？ 私もやっぱり揃える部分のニュアンスとか、曲の中のテンション感はみんなと合うようにしています。私はメンバーのなかでも身長が高くて体も大きい方だから、動作の一つひとつが大きく見えるので。あと、衣装で腕が出ることが多いから、手先まで綺麗に見せることを意識していて。スクショしたら変なポーズにならないように気をつけています（笑）」と、丁寧に答えたHINA。

「練習の時に止めたりすると、不思議な形になってる時があるからね。そこも良さではあるんだけれど」と笑うAKARIが、「ここのふたりは比較的、身長が高い方だから。『もうちょっとスタンスを狭くしてほしい』とか、『体勢を低くしてほしい』みたいなことを言われるよね？」と話すと、「でも、そういうちょっとした違いが、私たちELSEEのダンスパフォーマンスの一体感を生んでいるような気もするから、大事ですよね」とHINAが綺麗にまとめた。

12月3日にCDリリースされる「Wondrous」は現在、各音楽サイトにて先行配信中。ELSEEの最新情報は、公式サイトをチェックして欲しい。

『誰だってNeed Music』は、J-WAVE（81.3FM）で毎週月曜日から木曜日に放送中の『GRANDMARQUEE』火曜日の番組内で放送。注目アーティストが月替りでMCを担当し、自身の楽曲を毎回一曲ずつ紹介。熱量の高いセルフライナーノーツで、楽曲の新たな魅力を伝えていく。

『THE FIRST TIMES』では、放送しきれなかったMCの言葉もノーカットで紹介。radikoでは、放送後から1週間、視聴可能となっている。

