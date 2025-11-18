「TOPIX先物」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限1万268枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月18日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万268枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10268( 10268)
ソシエテジェネラル証券 6183( 6183)
ゴールドマン証券 1989( 1989)
バークレイズ証券 1914( 1914)
ビーオブエー証券 1387( 1387)
JPモルガン証券 1243( 1243)
サスケハナ・ホンコン 591( 591)
モルガンMUFG証券 571( 571)
ドイツ証券 390( 390)
UBS証券 178( 178)
BNPパリバ証券 124( 124)
シティグループ証券 529( 119)
野村証券 98( 98)
インタラクティブ証券 66( 66)
日産証券 53( 53)
SBI証券 84( 48)
HSBC証券 44( 44)
三菱UFJeスマート 32( 30)
みずほ証券 10( 10)
大和証券 10( 10)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
