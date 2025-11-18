札幌市北区あいの里では、１１月１７日夜から雪が降り続き、積雪が３０センチを超えました。



住宅街の雪はいま、どうなっているのでしょうか。



この時間車のヘッドライトが路面に反射しまして、光って見えるほど路面状況ツルツルになってきています。



それだけ、気温が下がってきているのを感じます。



いま私が来ているのが、北区・あいの里教育大駅のすぐ近くで、車通りも多いですし人通りも多い場所なんですが、交差点近くの歩道はまだ除雪が入っていませんので、このような細い道となっています。





そして、人が踏み固めてできた道ですので、足元がボコボコ。さらに、横の方に足を置くと踏み抜いてしまうようなところもありまして、非常に歩きにくい状態となっています。この時間は、雪は降ってはいないんですけれども、この24時間で降った雪の量、ちょっとこの新雪の上に足を置いてみたいと思います。私の膝ぐらいまですっぽりと埋まってしまうぐらい。30センチから40センチは積もっているでしょうか。この雪質も非常に水分が多いので、手につくような状態なんですね。ぎゅっと握ってみても形がつくぐらい、非常に水分の多い雪となっていまして、そのせいで街路樹をご覧いただきますと、枝の上にもこんもりと雪が乗っているんです。この時間、足元も滑って危ないんですが、歩道を歩かれる方、上から落ちてくる雪にも注意していただきたいと思います。そしてこの時間、雪は降っていないものの、若干風が出てきました。ですので、時折雪が風に舞って道路の上を雪が踊るような光景も見られるようになりました。凍結した路面の上に雪が乗りますと、さらに滑りやすくなります。これからお帰りの時間帯を迎えます。車の運転される方はくれぐれもお気をつけいただきたいと思います。