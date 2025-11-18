俳優・妻夫木聡(44)が主演を務める日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」(TBS系・日曜後9・00)の第6話が16日に放送された。ドラマの内容が同日に開催された「G1エリザベス女王杯」の“サイン馬券”につながっていたとネットで話題となった。

10月12日から放送が始まった日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」。豪華なキャストと競馬界からのサプライズ出演で盛り上がりを見せている。

豪華出演者やストーリーが感動を呼んでいる同ドラマ。さらに、毎週のように「ザ・ロイヤルファミリー」のスペシャルゲストやエピソードタイトルに関連する馬が、G1や重賞レースで馬券に絡んでいるとネットで話題となっている。

16日放送の第6話のエピソードタイトルは「有馬記念」。同日の「エリザベス女王杯」では、昨年の有馬記念を制したレガレイラが1着。そして3着には有馬記念に出走経験もあり、2度有馬記念を制したオルフェーヴル産駒のライラックが入着した。

ネットでは「やはり有馬を制したレガレイラだったか」「今週もロイヤルファミリーからサイン馬券になってる！」「有馬記念馬＝レガレイラ」「16頭の中で有馬記念に出たことがあるのが、レガレイラとライラックのみだったからシンプルだった」「1番わかりやすいサインで良かった」「ロイヤルファミリー馬券凄い」などの反響の声が上がった。

競馬ファンは早くも23日に開催される「G1マイルチャンピオンシップ」の話題に。同日に放送される第7話のエピソードタイトルは「口取り式」。さらにこの日の放送にはスペシャルゲストとして坂井瑠星騎手が出演することが発表された。SNSでのビジュアル写真では「社台RH」の勝負服に似ている勝負服を着用した姿があった。

ネットでは「これもシンプルに社台のジャンタルマンタルで鉄板！？」「坂井瑠星の勝負服が社台そっくりだからこれでしょ！」「今度こそはロイヤルファミリーのサインを信じるぞ！」「血の継承がテーマならマイルチャンピオンシップはアスコリピチェーノが父ダイワメジャーとの親子制覇？」などさまざまな予想をする声が上がった。