海外向けＷｉ-Ｆｉレンタル「イモトのＷｉＦｉ」、「にしたんクリニック」、「にしたんＡＲＴクリニック」を運営するエクスコムグローバルが１７日、創業３０周年を迎えた。西村誠司社長はこの日のために約１年間の準備期間をかけ、８００名以上を招待した３０周年謝恩パーティーを東京都内のホテルで行った。

会場はホテルオークラ東京のメインバンケット「平安の間」。広さは約２０００平方メートルで、高さ約７メートル、幅約４７メートルのステージに巨大モニター３台、幅１４メートルの特注カーテンを設置し、海外ミュージカルをモチーフにした豪華セットを制作した。

パーティー全体の総制作費は２億円以上。レーザー演出や特効を駆使し、“異次元世界”のような空間を演出し、招待客から驚きの声が上がった。

司会進行・ＭＣを中山秀征が務め、オープニングアクトでは俳優の黒木瞳が登場。ライブショーには５組の豪華アーティストが出演した。４６名のダンサーをオーディションで選抜し、一夜限りのチームを結成した。黒木もパフォーマンスに登場し、大迫力のショーを披露した。

招待客には有名企業の経営者、芸能人はじめ多くの著名人が３０周年のお祝いに駆けつけた。

ショーのラストには西村氏が登場し、会場は大いに盛り上がった。西村氏は日頃から“人と人との繋がり”を大切にしており、今回のパーティーも、その「縁」への感謝を形にしたいという思いから実現した。