¡¡²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð»û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£±·î£²Æü¡Á£²£¶Æü¡¢ÀõÁð¸ø²ñÆ²¡ËÀ©ºîÈ¯É½µ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¶¶Ç·½õ¤Ï¡¢º£·î£±£°Æü¤Ë¸µÇµÌÚºä£´£¶¤ÎÇ½Ûê°¦Ì¤¡Ê£³£±¡Ë¤Èº§Ìó¤òÈ¯É½¡£È¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¤ª½Ë¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖºòÆü¡ÊÈø¾å¡Ë¾¾Ìé·»¤µ¤ó¤Ë¡¢¤´ÈÓ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢½é¤ª½Ë¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤ª½Ë¤¤¤Ï¡¢à¤ª¥½¥í¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼á¡£Ç½Ûê¤È¤Î¤ª¤½¤í¤¤¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ö¤ª·»¤µ¤ó¤È£³¿Í¤ª¥½¥í¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤ª½Ë¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤«¤®¤ê¤Ç¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤â¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉñÂæ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¸«¤¿Ãæ¤Ç¡¢°ìÈÖ¶¦´¶¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¡¢Ì¿¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¡£¡Ö²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÎÉñ´ì¤Î¤¿¤á¤Ë²È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·Ý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¿·½Õ²ÎÉñ´ì¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤ªÌò¤ò£±¿Í£±¿Í¤¬¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°Âå£³£°Âå¤ÎËÍ¤¿¤Á¤¬¡¢Ì¿¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£