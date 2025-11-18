大阪府の吉村洋文知事（日本維新代表）が１８日の会見で、高市早苗首相が台湾有事の最悪ケースを想定して「存立危機事態になり得る」と国会発言したことに対し、中国の駐大阪総領事がＸ（ツイッター）に「汚い首は斬ってやる」と投稿した問題について「謝罪がない中で、総領事主催の行事やイベントに僕は大阪府知事として出席しません」と語った。

吉村知事は「存立危機事態」については「存立危機事態にあたるかは個別具体的な事実関係の下で総合的に判断されるもので、このケースはどうですか？と単純に結論が出るものではない」との考えを示した。

総領事の投稿に対しては、「外交官は少なくとも日中関係を良好に保つのが職責。総理に対して、汚い首を斬ってやるとの投稿は、極めて不適切で許されるものではないと思う。謝罪するべきだと思います」と述べた。

現状を「今時点では個々の（維新）議員に対して要請はしていないが、まず代表である僕自身が出席しないということです」とした。

総領事が「謝罪せずに交代」した場合の対応については、「総領事自身のＸ発信ですから総領事自身の問題だと思っています」と語った。