手を握るセレーナ・ゴメス＆テイラー・スウィフトの姿が胸熱！ ベニー・ブランコが結婚式の未公開ショットをシェア
セレーナ・ゴメスと9月に結婚した音楽プロデューサーのベニー・ブランコが、インスタグラムにて、結婚式の未公開写真をシェア。親友同士として知られるセレーナとテイラー・スウィフトが手を触れあう親密なショットなど数点が公開された。
【写真】手を握るセレーナ・ゴメス＆テイラー・スウィフト 結婚式の未公開ショット
現地時間11月17日の投稿で、ベニーは「永遠に愛することを誓う」とキャプションを付け、ウエディングドレス姿のセレーナをきつく抱きしめる写真や、セレーナにキスを求めるモノクロ写真をシェア。そして3枚目には、セレーナとテイラーが手を握るツーショットを披露した。テイラーは式の前にセレーナの控室に立ち会っていたことが明らかになっており、テイラーの新アルバム発売に合わせてセレーナがシェアした映像では、「本気なの？ 彼女を見てよ、なんてこと。ほんとうになんてことよ」と称賛するテイラーに、「すごく幸せ。今から結婚するんだよ」と答えるセレーナ姿が映っていた。
またベニーは、「おばあちゃんとおじいちゃんの大切な女の子へ」と刺繍されたレースのハンカチの写真もシェア。「あなたの結婚式に際し、私たちがあなたに願うのは、生涯にわたる愛と幸せ！ 私たちがそうしたように、あなたを愛し、大切にして欲しい。末永くお幸せに。心から愛しています」とメッセージが綴られている。
長くアーティストとプロデューサーとして知人同士だったセレーナとベニーは、2023年7月に交際をスタートし、12月にSNSを通じて関係を公表。昨年12月、インスタグラムにて「永遠が今始まる…」とキャプションを添え、左手薬指に大きなダイヤモンドリングをはめた写真を公開し、婚約を発表した。
9月27日に米カリフォルニア州サンタバーバラで行われた結婚式には、テイラーのほか、 ドラマ 『マーダーズ・イン・ビルディング』で共演したスティーブ・マーティンとマーティン・ショート、ポール・ラッドほか、パリス・ヒルトンなど、セレブが大勢参列したと伝えられる。
ベニーはこの投稿で、美しくライトアップされたディナー会場の様子や、クラシカルなムードの会場内の様子、自身の衣装のヒントをシェア。ファンからは、「とってもスウィート」「おああちゃんとおじいちゃん…」「セレーナとテイラーの写真をカラーでもっとお願いできます!?」などと反応が寄せられている。
引用：「ベニー・ブランコ」インスタグラム（＠itsbennyblanco）
【写真】手を握るセレーナ・ゴメス＆テイラー・スウィフト 結婚式の未公開ショット
現地時間11月17日の投稿で、ベニーは「永遠に愛することを誓う」とキャプションを付け、ウエディングドレス姿のセレーナをきつく抱きしめる写真や、セレーナにキスを求めるモノクロ写真をシェア。そして3枚目には、セレーナとテイラーが手を握るツーショットを披露した。テイラーは式の前にセレーナの控室に立ち会っていたことが明らかになっており、テイラーの新アルバム発売に合わせてセレーナがシェアした映像では、「本気なの？ 彼女を見てよ、なんてこと。ほんとうになんてことよ」と称賛するテイラーに、「すごく幸せ。今から結婚するんだよ」と答えるセレーナ姿が映っていた。
長くアーティストとプロデューサーとして知人同士だったセレーナとベニーは、2023年7月に交際をスタートし、12月にSNSを通じて関係を公表。昨年12月、インスタグラムにて「永遠が今始まる…」とキャプションを添え、左手薬指に大きなダイヤモンドリングをはめた写真を公開し、婚約を発表した。
9月27日に米カリフォルニア州サンタバーバラで行われた結婚式には、テイラーのほか、 ドラマ 『マーダーズ・イン・ビルディング』で共演したスティーブ・マーティンとマーティン・ショート、ポール・ラッドほか、パリス・ヒルトンなど、セレブが大勢参列したと伝えられる。
ベニーはこの投稿で、美しくライトアップされたディナー会場の様子や、クラシカルなムードの会場内の様子、自身の衣装のヒントをシェア。ファンからは、「とってもスウィート」「おああちゃんとおじいちゃん…」「セレーナとテイラーの写真をカラーでもっとお願いできます!?」などと反応が寄せられている。
引用：「ベニー・ブランコ」インスタグラム（＠itsbennyblanco）