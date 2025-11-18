人気ラーメン店「天下一品」がLA初出店

米大リーグ・ドジャースのワールドシリーズ（WS）連覇から2週間余り、日本の人気チェーン店がロサンゼルス初進出を発表。ネット上では早速、反響が広がっている。

ロサンゼルス初出店が話題を呼んだのは、京都府発祥の人気ラーメン店「天下一品」。現地17日にソフトオープン、同12月8日にグランドオープン予定で、日本人が多いリトルトーキョー地区に出店する。道路を挟んだ向かい側には、大谷翔平投手の壁画が描かれたミヤコホテルが位置する。

公式Xには「現地でまだ広く知られていない“KOTTERI”ラーメンの魅力を発信し、ラーメンファンはもちろん、天下一品の味を体験されていない方々にも、その感動をお届けしてまいります」と記してある。

この一報に反響が広がり、X上の日本ファンからは「これはヒットするかも」「まじか！」「ロスでも間違いなく人気店だ！」「遂に世界へ」「天一がLAに!!!」「アメリカ出店…!!!」「天下一品ついにアメリカ初進出か！」「とうとう天一が世界に知れ渡ってしまう！」との声が並んだ。

ドジャースには、大谷、山本由伸、佐々木朗希の日本人3選手が所属。関大・宮本勝浩名誉教授の分析によると、プレーオフでもたらした経済効果は驚異の約1328億6966万円となったという。



