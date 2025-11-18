『爆弾』公開17日間で動員100万人＆興収14億円突破！ 山田裕貴＆佐藤二朗が感謝 入プレも決定
山田裕貴主演の映画『爆弾』が、公開17日間で動員100万人、興行収入14億円を突破。11月17日には主演の山田と佐藤二朗が登壇する「大ヒット爆発中！御礼舞台挨拶」が実施された。
【写真】入プレ全5種のうちまさかの3枚がタゴサク
本作は、『このミステリーがすごい！ 2023年版』（宝島社）、『ミステリが読みたい 2023年版』（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を獲得した呉勝浩の同名小説を実写化。
物語の幕開けは、酔った勢いで自販機と店員に暴行を働き、警察に連行された一人の謎の中年男。彼は自らを「スズキタゴサク」と名乗り、霊感が働くと称して都内に仕掛けられた爆弾の存在を予告。秋葉原での爆破を皮切りに、この後一時間おきに3回爆発すると予知していく。そして、刑事たちの問いかけをのらりくらりとかわしつつ、次第に爆弾に関する謎めいた“クイズ”を出し始めるのだった。彼は、いったい何者なのか、そして仕掛けられた“爆弾”の正体とは？
10月31日より公開された本作は、全国360劇場、383スクリーンで上映され、公開4日間（10月31日〜11月3日）で動員37万9013人、興行収入5億2045万円を突破。動員・興行収入ともに実写映画で初登場第1位を獲得し、10代〜30代の若年層をはじめ、ファミリー層やシニア層まで、老若男女を巻き込む大ヒットスタートを切った。公開3週目もその勢いは止まらず、興行収入ランキングでは3週連続で実写映画No.1をキープするなど快進撃を続けており、11月16日までで動員101万1692人、興行収入14億2453万880円を突破した。
11月17日に行われた「大ヒット爆発中！御礼舞台挨拶」で、主演にして警視庁捜査一課・強行犯捜査係の刑事・類家を演じた山田裕貴は「先週の金曜から3週目に突入して、またこうして舞台挨拶をできるということは、映画にとって、この映画を作ったここにいないすべての『爆弾』チームの人たちにとって一番喜ばしいことだと思うので、めちゃくちゃ嬉しいです。今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします」とあいさつ。
刑事たちをほんろうする謎の中年男・スズキタゴサクを演じた佐藤二朗は「毎日もう10年くらい連絡を取っていなかった人からや、本当にすごい熱量の感想のメールが来て。今日幼馴染の中島というやつから連絡があって、『爆弾』を観たのかと思ったら全然違う用件でびっくりしました（笑）。それがびっくりするくらい毎日しかも長文の感想が来て、初めてですよ。『爆弾』チームにとっても、今年日本映画が元気ですごく嬉しい。その一言です」と驚くほどの反響を語った。
SNSでは著名人の間でもその怪演っぷりが話題沸騰している佐藤は、周りからの反応について「永井監督もエゴサしながら晩酌するのが楽しみになっているとおっしゃっていて、伊藤沙莉も毎日エゴサして感想を読んでいると言っていました。SNSでいろんな考察やネットニュースでも毎日のように（この作品に関する）新しいニュースが上がっていて、本当に多くの人がこの作品を育てようとしてくれているなということを感じています」と語った。
11月16日時点で観客動員数が100万人、興行収入が14億円を突破したことについて、今の気持ちを聞かれると、佐藤は「公開17日目でものすごいスピードと聞いています。日本映画にとって豊かな年になるのでは」とトップスピードに驚きを見せ、山田は「『国宝』まであと1100万人ということですね。映画館にたくさんの人が来てくれるというのは、どの作品でも嬉しいことですが、この作品は本当に可能性を感じられるので、もっと広がっていくと見ています。ようやく（この作品を）観た人たちから爆弾が仕掛けられていると思うのでここからだと思います。これも予言です」と笑いを交えながら、作品に自信を見せた。
そして、11月21日から本作初の入場者特典が配布されることも発表。今回配布するのは、山田演じる類家、伊藤沙莉演じる沼袋交番勤務の巡査・倖田、佐藤演じるスズキが描かれたポストカード全5種。スクリーンにビジュアルが映し出され、そのうち3種がスズキのビジュアルと分かると、佐藤が思わずツッコミ＆会場は大爆笑。山田が「（スズキが出たら）当たりですよね？やっぱりこの映画はタゴサクの映画と言っても過言ではないですから」と会場に呼びかけ拍手が巻き起こるも、佐藤は「そもそもこの作品にポストカードは違うよね？もし俺がこの3枚が出たらハズレだと思うね。山田裕貴ファンの方は類家が出るまで観に来てくださいね」と総ツッコミし、この日一番の笑いを巻き起こした。
映画『爆弾』は公開中。
【写真】入プレ全5種のうちまさかの3枚がタゴサク
本作は、『このミステリーがすごい！ 2023年版』（宝島社）、『ミステリが読みたい 2023年版』（ハヤカワミステリマガジン2023年1月号）で1位を獲得した呉勝浩の同名小説を実写化。
物語の幕開けは、酔った勢いで自販機と店員に暴行を働き、警察に連行された一人の謎の中年男。彼は自らを「スズキタゴサク」と名乗り、霊感が働くと称して都内に仕掛けられた爆弾の存在を予告。秋葉原での爆破を皮切りに、この後一時間おきに3回爆発すると予知していく。そして、刑事たちの問いかけをのらりくらりとかわしつつ、次第に爆弾に関する謎めいた“クイズ”を出し始めるのだった。彼は、いったい何者なのか、そして仕掛けられた“爆弾”の正体とは？
11月17日に行われた「大ヒット爆発中！御礼舞台挨拶」で、主演にして警視庁捜査一課・強行犯捜査係の刑事・類家を演じた山田裕貴は「先週の金曜から3週目に突入して、またこうして舞台挨拶をできるということは、映画にとって、この映画を作ったここにいないすべての『爆弾』チームの人たちにとって一番喜ばしいことだと思うので、めちゃくちゃ嬉しいです。今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします」とあいさつ。
刑事たちをほんろうする謎の中年男・スズキタゴサクを演じた佐藤二朗は「毎日もう10年くらい連絡を取っていなかった人からや、本当にすごい熱量の感想のメールが来て。今日幼馴染の中島というやつから連絡があって、『爆弾』を観たのかと思ったら全然違う用件でびっくりしました（笑）。それがびっくりするくらい毎日しかも長文の感想が来て、初めてですよ。『爆弾』チームにとっても、今年日本映画が元気ですごく嬉しい。その一言です」と驚くほどの反響を語った。
SNSでは著名人の間でもその怪演っぷりが話題沸騰している佐藤は、周りからの反応について「永井監督もエゴサしながら晩酌するのが楽しみになっているとおっしゃっていて、伊藤沙莉も毎日エゴサして感想を読んでいると言っていました。SNSでいろんな考察やネットニュースでも毎日のように（この作品に関する）新しいニュースが上がっていて、本当に多くの人がこの作品を育てようとしてくれているなということを感じています」と語った。
11月16日時点で観客動員数が100万人、興行収入が14億円を突破したことについて、今の気持ちを聞かれると、佐藤は「公開17日目でものすごいスピードと聞いています。日本映画にとって豊かな年になるのでは」とトップスピードに驚きを見せ、山田は「『国宝』まであと1100万人ということですね。映画館にたくさんの人が来てくれるというのは、どの作品でも嬉しいことですが、この作品は本当に可能性を感じられるので、もっと広がっていくと見ています。ようやく（この作品を）観た人たちから爆弾が仕掛けられていると思うのでここからだと思います。これも予言です」と笑いを交えながら、作品に自信を見せた。
そして、11月21日から本作初の入場者特典が配布されることも発表。今回配布するのは、山田演じる類家、伊藤沙莉演じる沼袋交番勤務の巡査・倖田、佐藤演じるスズキが描かれたポストカード全5種。スクリーンにビジュアルが映し出され、そのうち3種がスズキのビジュアルと分かると、佐藤が思わずツッコミ＆会場は大爆笑。山田が「（スズキが出たら）当たりですよね？やっぱりこの映画はタゴサクの映画と言っても過言ではないですから」と会場に呼びかけ拍手が巻き起こるも、佐藤は「そもそもこの作品にポストカードは違うよね？もし俺がこの3枚が出たらハズレだと思うね。山田裕貴ファンの方は類家が出るまで観に来てくださいね」と総ツッコミし、この日一番の笑いを巻き起こした。
映画『爆弾』は公開中。