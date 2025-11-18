夫が「とるだけ育休」！？ ボロボロなのに休めない産後の妻、ついに爆発！ 問い詰めると「俺だって」

今回は筆者の友人から聞いた、育休にまつわる夫婦のエピソードをご紹介します。

3か月の育休を取った夫に期待していたものの、蓋を開ければまさかの戦力外！？

ワンオペ状態が続く中、妻はある行動に出ることにしました。

夫の育休はただの休暇！？

タスク表を作成したことで、妻がどれだけの負担を抱えていたのかを、夫もようやく実感できたようです。

“自分本位な頑張り”ではなく、“具体的な分担”があってこそ、夫婦は本当の意味で協力しあえたのだと感じさせられました。

【体験者：20代・女性会社員、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にFTNでヒアリングと執筆を行う。