¡Ø¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡ÙÍèÇ¯4·îÊüÁ÷¡¡PV¸ø³«¤Ç½Ð±é¤ÏËÜÂ¼ÎèÆà¡¢²Ö¹¾²Æ¼ù¡Ú¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡Û
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡Ù¤¬2026Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡¢¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥³¥³Ìò¤òËÜÂ¼ÎèÆà¡¢¥¡¼¥Õ¥ê¡¼Ìò¤ò²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¸Þ¾ò¸ç¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª²Ö¹¾²Æ¼ù¤¬±é¤¸¤ë¥¥ã¥é¡Ø¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡Ù¥«¥Ã¥È
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ËâË¡»È¤¤¤ËÆ´¤ì¤ë¾¯½÷¡¦¥³¥³¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡¢Â¼¤òË¬¤ì¤¿ËâË¡»È¤¤¤ÎÀÄÇ¯¡¦¥¡¼¥Õ¥ê¡¼¤¬ËâË¡¤ò»È¤¦¤È¤³¤í¤òÇÁ¤¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Âç¤¤ÊÈëÌ©¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆ»¶ñ¤ÇËâË¡¿Ø¤òÉÁ¤±¤Ð¡¢ËÜÅö¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âËâË¡¤¬»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ËâË¡»È¤¤Ã£¤¬±£¤·¤¿¡ÖÀäÂÐ¤ÎÈëÌ©¡×¤À¤Ã¤¿¡£ÁÔÎï¤Ç¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦¤ÎÎ¢¤Ë±Æ¤òÍî¤È¤¹¡¢Âç¿ÍÃ£¤¬¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤¿ËâË¡¤ÎÎò»Ë¡£
¡¡¡ÖÃÎ¤é¤¶¤ë¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥¡¼¥Õ¥ê¡¼¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤ÆËâË¡¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥³¤Ï¡¢¥¢¥È¥ê¥¨¤ÎÃç´Ö¤È¶¦¤ËÃµµá¤ÈÀ®Ä¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÈëÌ©Â¿¤ËâË¡»È¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÀäË¾¤òÃÎ¤ê¡¢´õË¾¤Ø¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÊª¸ì¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ä¡¼¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î²¦Æ»ËâË¡¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¤Ç¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï700ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢´Ú¹ñ¤½¤Î¤Û¤«³Æ¹ñ¤ÇÌ¡²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÊÆ¹ñ¥¢¥¤¥º¥Ê¡¼¾Þ¡ØºÇÍ¥½¨¥¢¥¸¥¢ºîÉÊ¾Þ¡Ù¤ò¼õ¾Þ¡£À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥³¥³Ìò¡¦ËÜÂ¼ÎèÆà¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¥³¥³Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢ËÜÂ¼ÎèÆà¤Ç¤¹¡£¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤¿¤Ó¤ËÍÄ¤¤º¢¤Îº³ºÙ¤ÊÆü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤ä¡¢Ì´¤Ø¤Î¡ÖÆ´¤ì¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥³¤Ë¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¡¢Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢À¼¤è¤ê¤âÀè¤ËÎÞ¤¬°î¤ì¤ë¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÇòÉÍ²ªÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¯ËâË¡¤ÎÀ¤³¦¤¬ºÇ¹â¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥³¥³¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£¥¡¼¥Õ¥ê¡¼Ìò¡¦²Ö¹¾²Æ¼ù¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
Í¥¤·¤µ¤ÎÃæ¤ËÍ«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿´ãº¹¤·¤È¡¢¤É¤³¤«Ææ¤á¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ä¥¡¼¥Õ¥ê¡¼¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤Ê¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ëËÜÂ¼¤µ¤ó¤¬¥³¥³Ìò¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¤â»ÕÄï¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Ç¼ýÏ¿¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÇòÉÍÀèÀ¸¤¬ÉÁ¤¯¸¸ÁÛÅª¤ÇÈþ¤·¤¤À¤³¦¤¬ÅÏÊÕ´ÆÆÄ¤Î¼ê¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥¨¥¢¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¢£¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦À¥¸Å¹À»Ê¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¿·Á¯¤Ç¼¢Ì£¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿©ºà¤ò³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤Ç¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æºî¤Ã¤¿ÎÉ¼Á¤ÊÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¡²è¡½¡½¤³¤ì¤ÏËÍ¤¬£Ô£Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¤È¤ó¤¬¤êË¹»Ò¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¡Ù¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿ÎÁÍý¤Ï¤¿¤ÀÍ¥¤·¤¤Ì£¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ¤Ë¥Ô¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¸ú¤¡¢»þ¤Ë¶ìÌ£¤ä½ÂÌ£¤ä´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢»þ¤ËÄ©ÀïÅª¤Ê°ì»®¤¬½Ð¤ÆÍè¤ë¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¤³¤ÎÌ¡²è¤À¤±¤¬»ý¤Ä¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê¡ÈÎÉ¼Á¤µ¡É¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ
´ÆÆÄ¡§ÅÏÊÕÊâ
Éû´ÆÆÄ¡§¼Ä¸¶½Ú
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§À¥¸Å¹À»Ê
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§¤¦¤Ê¤Ð¤é³¤Î¤
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¸åÆ£Î¼ÂÀ
¿§ºÌÀß·×¡§ÃæÌî¾°Èþ
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ËÌ²¬Àµ
²»³Ú¡§ËÌÂ¼Í§¹á
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§BUG FILMS
