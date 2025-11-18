“衝撃の国宝BODY”榎原依那、過去最大露出の2nd写真集の表紙を公開
“衝撃の国宝BODY”の呼び声高いグラビアアイドルの榎原依那（28）の2nd写真集（12月3日発売）のタイトルが『I am Ina』に決定。表紙も解禁となった。
【画像】“大迫力”アンニュイな表情でじっと見つめる榎原依那（別カット）
同作は、ファンや家族、支えてくれる皆さまへの感謝を伝えたいと本人自ら「1st写真集では表現できなかったさらなる境地を追求したい」という覚悟で臨み、現場でも積極的にアイデアを出すなど試行錯誤を重ねた内容となっている。
寝起きのすっぴんショットから、Tバックランジェリーで丸みのあるヒップラインを露わにした大胆なヌーディーショットなど、自身の限界を突破した意欲作。
撮影地は、夏のフィジーと冬のオーストラリア・シドニー。ありのままの姿を季節感の異なる2カ国で丁寧にとらえた。「世界最高のビーチ」とよばれるフィジーの海は、大自然の中で開放感あふれる姿を披露。爽やかで可愛らしい王道グラビアは必見だ。一転して大都市のシドニーでは洗練された雰囲気で大人っぽい色香を醸すなど、多彩な表現力を存分に発揮している。
初回出荷限定特典として、メイキングムービー付きのフォトカード（3種のうちランダムで1枚）も封入される。
