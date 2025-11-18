J.Y. Park、4度目の日本単独公演が決定 最新シングル「Happy Hour」冠した公演に
韓国の大手芸能プロダクション・JYP Entertainmentの創業者であるJ.Y. Parkが、2026年2月5日に東京・Kanadevia Hall（TOKYO DOME CITY HALL）にて単独公演『J.Y. PARK CONCERT ‘HAPPY HOUR’ IN JAPAN』を開催することが決定した。
【画像】J.Y. Park氏単独公演のロゴ
J.Y. Parkが日本で単独公演を行うのは、2016年1月の初公演、2023年1月、2025年2月に続き、今回が通算4度目。昨年のデビュー30周年記念公演に続いての来日となる。
韓国音楽界の第一線で30年以上にわたり活躍し、数々のヒット曲を手がけてきたJ.Y. Parkは、11月5日に最新シングル「Happy Hour (With Kwon Jin Ah)」をデジタルリリース。同公演はこの新曲タイトルを冠したツアーとなっており、節目を越えてなお進化を続けるアーティストとしての姿を日本のファンに届ける。
チケットはきょう18日より、オフィシャル最速先行受付がスタート。詳細は公演特設サイトにて確認できる。
