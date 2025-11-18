◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）＝１１月１８日、栗東トレセン

今が全盛期と言える。富士Ｓで約３年１か月ぶりの復活星を挙げたガイアフォース（牡６歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キタサンブラック）が、マイルＣＳに初参戦する。前走は直線半ばで抜け出して、Ｇ１３勝馬ジャンタルマンタルの追撃を、半馬身差でしのぎ切りＶ。安田記念で１馬身半差の２着に敗れたリベンジを見事に果たし、杉山晴調教師は「いい走りで強い勝ち方だった」とうなずく。

１３日の１週前追い切りは泉谷（レースは横山武）が騎乗し、栗東・坂路で５１秒６―１１秒７で鋭く伸びた。「不安なところがなく、調教をしっかりとできている。前回も良かったけど、使ってさらに良くなっている感じ。絶好調だと思う」とトレーナーは手応えを深めている。

京都の経験は、２３年読売マイラーズＣ（２着）の１度だけ。しかし、「たまたま１回しか走っていないけど、東京の次に合うと思う。下り坂もいい」と指揮官に不安はない。８９年オグリキャップ以来、３６年ぶり２頭目となる芦毛馬の勝利に向け、態勢は整っている。（山本 理貴）