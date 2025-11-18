◆第３０回東京スポーツ杯・Ｇ２（１１月２４日、東京競馬場・芝１８００メートル）

東京スポーツ杯２歳Ｓ・Ｇ２で、重賞初制覇を狙うゾロアストロ（牡２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父モーリス）が、巻き返しに向けて打てる手を打つ構えだ。前走のサウジアラビアロイヤルＣは、スタートがひと息で道中も折り合いを欠き、不完全燃焼な競馬で３着。宮田調教師は「前半リズム良く運びたいのと、少し加速するまで時間がかかるので、１８００メートルはいいと思う」と初勝利を挙げた距離に戻る点を、前向きにとらえている。

そして今回は、６月の東京での新馬戦（２着）以来、３戦ぶりにメンコ（覆面）を外すことも検討している。美浦・Ｗコースでの１週前追い切りは、新コンビのマーカンドを背に５ハロン６４秒２―１１秒４をマーク。宮田師は「いい時計が出ている割に、人の扶助に対する俊敏性に良化の余地があると思う。集中力の面で試行錯誤しています」と説明。

当週の追い切りで手応えがあれば、レースでも外す考えだ。秘める能力を引き出せれば、素質馬がそろう出世レースでも結果を出せる。（坂）