¡¡º£Ç¯¤Î¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¡¦£Ç£±¡Ê£±£±·î£²£³Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡£²áµî¤ÎÌ¾¾¡Éé¡¦£°£°Ç¯¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊÅª¾ìµ³¾è¡Ë¾¡Íø¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¸åÊý¤ò¿Ê¤ó¤À£±£³ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ëÀ£Á°¤Ç¥À¥¤¥¿¥¯¥ê¡¼¥ô¥¡¡Ê°ÂÆ£¾¡µ³¾è¡Ë¤ò°ìµ¤¤Ëº¹¤·ÀÚ¤ê¡¢£±Ê¬£³£²ÉÃ£¶¤Î¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¼Ç½é¾¡Íø¤ò£Ç£±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤É¤³¤Ë¡¢¤³¤ó¤ÊÀÚ¤ìÌ£¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡£¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÀÚ¤ìÌ£¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É±Ô¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤ì¤â¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ï¡¢¥À¥¤¥¿¥¯¥ê¡¼¥ô¥¡¤Î¾¡Íø¤ò¿®¤¸¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤À¡£¤¢¤È£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤È¤³¤í¤«¤éÉ÷¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Æ¡¢ÊÂ¤Ö´Ö¤â¤Ê¤¯¤«¤ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡Ö¥À¡¼¥ÈÇÏ¡×¤Î¤é¤¯°õ¤Þ¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²¿¤È¼Ç¤Î½é¾¡Íø¤¬£Ç£±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Õ¤À¤óÉ½¾ð¤ò¤¢¤Þ¤êÉ½¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤Åª¾ì¤â´î¤Ó¤Ò¤È¤·¤ª¤À¡£¡Ö¥ì¡¼¥¹Á°¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Á°¤Ë¤Ä¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ú¡¼¥¹¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Î°ÌÃÖ¤Ç²æËý¤·¤¿¡£»Ä¤ê£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¼ê±þ¤¨¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ê¤éÆÏ¤¯¤È»×¤Ã¤¿¡×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼À¸³è£²£¶Ç¯ÌÜ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¤³¤ÎÍâÇ¯¡¢£°£±Ç¯£²·î°ìÇÕ¤Ç¥à¥Á¤òÃÖ¤¡¢Ä´¶µ»ÕÅ¾¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ç£Ç£±¤Î·®¾Ï¤Ï£±£³²ó¤ò¿ô¤¨¤¿¡£Çò°æÄ´¶µ»Õ¡ÊÅö»þ¡Ë¤â¤Þ¤¿¡¢´¶·ã¤ËÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£¡Ö¼¡½µ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó£Ã¥À¡¼¥È¡ÊÅìµþ¡¦£²£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë¤âÅÐÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢µ÷Î¥¤ò¹Í¤¨¤Æ¤³¤Á¤é¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤À¤«¤é¡Ä¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¡¢¤·¤Ó¤ì¤¿¤ï¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡¢¥À¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ê¤ÉÌ¾ÇÏ¤ò°é¤Æ¤¿¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ò¤â¿ì¤ï¤»¤ë·àÅª¤Ê¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆ±ÇÏ¤Ï£¹£¹Ç¯¤Ë·ªÅì¡¦Çò°æ¼÷¾¼±¹¼Ë½êÂ°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££°£°Ç¯¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¤Ç£Ç£±½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Íâ£°£±Ç¯¤ÎÆîÉôÇÕ¤òÀ©¤·¡¢£¸£´Ç¯¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¸å¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¼Ç¤È¥À¡¼¥ÈÎ¾Êý¤Î£Ç£±¾¡¤ÁÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¢¹á¹Á¥«¥Ã¥×¡¢£°£²Ç¯¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤È£Ç£±£´Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡££°£³Ç¯¤Ë¤Ï°ÂÅÄµÇ°¤âÀ©¤·¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£³£²Àï£±£²¾¡¡£ÄÌ»»³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï£¹²¯£´£¸£¸£¹Ëü£²£·£°£°±ß¡ÊÃÏÊý¡¢³¤³°´Þ¤à¡Ë¡£°úÂà¸å¤Ï¼ï²´ÇÏÆþ¤ê¤·¡¢£±£´Ç¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥À¡¼¥Ó¡¼¤ò¾¡¤Ã¤¿¥«¥¼¥Î¥³¡¢£°£¹Ç¯»¥ËÚµÇ°¤Ê¤É½Å¾Þ¤ò£³¾¡¤·¤¿¥ä¥Þ¥Ë¥ó¥¥ó¥°¥ê¡¼¤Ê¤É¤ò½Ð¤·¤¿¡££²£±Ç¯£±£²·î¡¢£²£´ºÐ¤ÇÅ·¹ñ¤ØÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£