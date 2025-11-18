昨年の「Ｒ―１グランプリ」でアマチュアとして史上初の決勝進出（４位）を果たしたピン芸人・どくさいスイッチ企画が、１２月１８日にお笑いライブ「―『スイッチ』ｖｏｌ．０１」（東京・渋谷のユーロライブ）を開催することを１８日、発表した。

「売れたい」というどくさいスイッチ企画自身のスイッチと、「笑いたい」「明日を頑張りたい」という観客のスイッチが交わり、笑いの力で人生に前向きな「スイッチ」を入れることがテーマ。本人のピンネタ、ゲストを迎えた書き下ろしコントなどを届けていく。

ゲストは、昨年の「ＴＨＥ Ｗ」王者のにぼしいわし、俳優の猪塚健太ら多数出演予定。どくさいスイッチ企画は、アミューズに所属する唯一のお笑い芸人だが、アミューズにとっても初の事務所ライブとなり、定期開催を目指す。

第１回開催に向けて「とっても売れたい３８歳、どくさいスイッチ企画です。事務所ライブが決定しました。事務所唯一のピン芸人として、できることを全部やる覚悟です。ぜひ、足を運んでいただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします」とコメントした。