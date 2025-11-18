モデルの押切もえが、１８日までに自身のインスタグラムを更新。懐かしの２ショットを公開した。

押切は「『ぽかぽか』をご覧くださったみなさん ありがとうございます！そして、緊張がちがちの私に、優しい励ましの声をかけてくださったみなみなさま 本当にありがとうございますー」と出演番組を報告すると、白のブラウスにジャケットを羽織り、デニムを合わせた衣装コーデを披露。

続けて「西山茉希ちゃんは、ますます可愛くて頑張り屋で面白くて愛される、最高の女性でした！茉希ちゃんすごい！本当に今日は（も？）頼りきりでした。またすぐ会いたい」とつづり、モデルの西山茉希との２ショットをアップした。

２人はファッション誌「ＣａｎＣａｍ」で専属モデルとして活躍。１７日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）で共演し、懐かしの２ショットを見せた。

この投稿に西山は「もえちゃん、先輩なのに優しくぽかぽかでいてくれてありがとう とても嬉しい日でした」と反応。ファンからは「まさか２人が出るだなんて」「ＣａｍＣａｎ時代の写真懐かしい」「胸が熱くなる２人」「雑誌の１ページようなこのショットはエモすぎる」「私にはみんな青春の憧れ」「当時のキャンキャンの１ページみたいですね 懐かしい」などの声が寄せられている。