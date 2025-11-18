2024年12月、ルクセンブルク初の日本人パティスリー「Les Nii Luxembourg （レ・ニー・ルクセンブルク）」がオープン。ヨーロッパの中心に位置する小国・ルクセンブルクは、ヨーロッパの政治・経済において重要な役割を担っています。そんなルクセンブルグで、“日本らしさ”に留まらず、国や文化を越えた普遍的なおいしさを目指した仁井シェフのスイーツをいくつかご紹介します。

名店で腕を磨いた仁井シェフのナチュラルで温かみのあるパティスリー

神戸・兵庫県で約7年間、日本とドイツの菓子を学んだ後、2012年にルクセンブルクへ渡り、名店オーバーワイスで13年間さらなる技術を磨いたというオーナーパティシエの仁井啓介シェフ。2018年以降は商品開発や各種コンテストで数々の受賞歴を重ね、2024年、ルクセンブルクで自店を開業。

落ち着いた住宅街にある立地で、店内は木目と植物を生かし、木のぬくもりや温かみを感じられる空間に。 8席のティーサロンもあり、ほうじ茶などがセルフサービスで楽しめます 。

ショーケースやディスプレイ棚には、種類豊富な生菓子やヴィエノワズリー、焼き菓子が並んでいます。 ショートケーキやシュークリーム、クロワッサンなど日本のパティスリーでも見かけるラインナップは、どこかホッとします。

看板商品！自家製パイ生地の「パルミエ（Palmier）」

ルクセンブルク産バターを使った自家製パイ生地のパルミエは、ハート型が愛らしい看板商品。仁井シェフ が修行していた神戸のお店でも作っていたそうで、とても思い入れのあるお菓子だとか。パイのサクサク食感と軽やかな甘さで、手土産にも人気のようです。

口どけなめらかで軽やかな「日本の苺ショートケーキ（Gâteau aux fraises japonais）」

日本でお祝いに欠かせない定番。ルクセンブルク産の小麦粉や生クリーム、バターを使用して、甘さ控えめ＆軽やかな食感のスポンジに。さっぱりとしたクリームが調和しています。季節によってフルーツが変わり、秋は柿なども登場するそうです。

クリームたっぷりで滑らかな「シュークリーム（Choux à la crème） 」

卵感がしっかりで滑らかなクリームがたっぷり。そのクリームは、注文後にシュー皮に詰めるスタイルなので、シュー皮のサクサク感も楽しめました。

ジューシーで甘酸っぱい「アプリコットタルト （ Tartelette Abricot）」

アプリコットの甘酸っぱさと香ばしいタルト生地の調和が魅力。果実のジューシーさを引き立てるしっとりとしたアーモンドクリームが層をなしていて、軽やかな口当たりながら奥行きのある味わいでした。

仁井シェフが手がけるお菓子は、どれも単なる“日本らしさ”に留まらず、国や文化を越えた普遍的なおいしさを目指したもの。

どのお菓子も繊細さが伝わってくる均整の取れたフォルムで、香り・食感・後味にまで気を配った設計がされています。ルクセンブルクではまだ珍しい「和」の素材を使いながらも、決して主張しすぎず、地元の文化に自然と溶け込む優しい味わいに、すっかりファンが魅了しています 。

About Shop

Les Nii Luxembourg（レ・ニー・ルクセンブルク）

120 Av. du Dix Septembre, 2550 Belair Luxembourg

＠les_nii_luxembourg

PROFILE

フードジャーナリスト

岩谷貴美 Takami Iwaya

フードとビューティーのジャーナリスト。雑誌やweb、TV、ラジオなどで活躍するほか、フードコンテストの審査員や、ホテルやカフェのアフタヌーンティー・プロデュースも多数手掛ける。スイーツを1日に20~30品食べることも。Instagram : @takamiiwaya

文章・写真／Takami Iwaya（岩谷 貴美）