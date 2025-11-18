「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」

アトラクションやエンターテインメントが次々と登場し進化し続けているハウステンボスにて、九州ならではの旬の食材を味わい尽くす「テイストオブ九州 春」が開催されます☆

ハウステンボス「テイストオブ九州 春」

画像提供：ハウステンボス

開催期間：2026年2月27日(金)〜5月31日(日)

ハウステンボスに、九州各地から選りすぐった旬の食材が集結！

本場ヨーロッパの街並みを眺めながら、九州ならではの旬の食材を堪能する「テイストオブ九州 春」が開催されます。

ここでしか味わえない“九州の旬”の味わいを、ハウステンボスならではの運河とヨーロッパの街並みの中で楽しめる贅沢なイベントです。

さらに料理に合わせて、五島産のスパークリングワインや熊本・福岡産のこだわりワインなどが“飲み放題”でお楽しみいただける「ワイン祭」も同時開催。

九州ならではの旬の食材の味わいをさらに引き立てるペアリングで、春の豊かさを五感で堪能できます。

宮粼和牛の香草パン粉焼き

画像提供：ハウステンボス

注目の食材は、宮粼和牛や九州産の鰆（さわら）など九州ならではの逸品。

九州が誇る「宮粼和牛」の濃厚な旨みととろける甘みを存分に感じられる「宮粼和牛の香草パン粉焼き」や

九州産サワラのパワレリゾット添え

画像提供：ハウステンボス

鰆（さわら）の春ならでは軽やかな味わいが堪能できる「九州産サワラのパワレリゾット添え」など、素材そのものの魅力を最大限に引き出すメニューが並びます。

長崎県産イチゴとバームクーヘン

画像提供：ハウステンボス

さらに「長崎県産イチゴとバームクーヘン」などのほか「ルーベンスマルシェ」で人気のバームクーヘンや濃厚なクリームチーズ、阿蘇バジルソースなど、選び抜かれた食材がシェフの感性によって“ここでしか味わえない一皿”に。

見た目も美しく、写真映えも抜群のメニューばかりです☆

“九州の旬”の食材とシェフの技が織りなす至福のグルメ体験が堪能できる、春の特別企画。

ハウステンボスにて2026年2月27日より開催される「テイストオブ九州 春」の紹介でした☆

