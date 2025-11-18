吉本興業は18日、中国・上海で予定していた「第11回上海コメディフェスティバル」での「よしもとコメディスペシャル」4公演を中止すると発表した。日中関係が悪化していることが理由とみられ、影響が日本のエンタメにも及んでいる。

同社公式サイトで「弊社は、2025年11月20日（木）〜22日（土）に中国・上海で開催中の「第11回上海コメディフェスティバル」において、「よしもとコメディスペシャル」全4公演を予定していましたが、やむを得ない事情により、開催を中止することに致しましたのでお知らせします」と伝えた。

上海コメディフェスティバルは、上海国際芸術節の一環として世界各国から作品が集う国際的文化交流プロジェクト。吉本興業は2019年から参加し、今年で4回目の出演を予定しており、間寛平、テンダラー、陣内智則らが参加予定だった。

17日には男性11人組グループ「JO1」が、今月28日に開催を予定していた中国でのファンイベントの中止を発表。

同イベントには、佐藤景瑚、金城碧海、木全翔也の3人が出演予定だった。中国のソーシャルメディア、微博（ウェイボ）を通じ、「JO1ファンパーティー（広州）は、不可抗力の影響により中止となりました」と発表した。