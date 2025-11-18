殺傷能力のある「おもちゃ拳銃」を自宅で所持したとして、銃刀法違反の疑いで逮捕された男性（60）について、東京地検はきょう（18日）付で不起訴処分としました。

東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。