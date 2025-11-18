ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 「おもちゃ拳銃」所持で銃刀法違反の疑いで逮捕の男性を不起訴 東京… 「おもちゃ拳銃」所持で銃刀法違反の疑いで逮捕の男性を不起訴 東京地検 「おもちゃ拳銃」所持で銃刀法違反の疑いで逮捕の男性を不起訴 東京地検 2025年11月18日 17時56分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 殺傷能力のある「おもちゃ拳銃」を自宅で所持したとして、銃刀法違反の疑いで逮捕された男性（60）について、東京地検はきょう（18日）付で不起訴処分としました。東京地検は不起訴の理由を明らかにしていません。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） 訪問介護, 静岡, 生花, 仏壇, ネジ, 鎌倉, 横浜, イベント, 法要, 徳島