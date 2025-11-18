

銀行に出向している職員に「情報流出」を促しているように見える会議資料（記者撮影）

【写真】日本生命が9月に開いた記者会見では、内部情報の無断持ち出しに関して「明示的な指示はない」と説明していた

銀行に出向していた生命保険会社の職員が、銀行内部の情報を無断で持ち出していた問題で、業界最大手の日本生命保険とその完全子会社のニッセイ・ウェルス生命保険が11月18日、オンラインで記者会見を開いた。

親会社の日本生命は9月にも同様の会見を行っており、いずれの会見でも組織的な指示については否定した。だがそうした答弁には疑義があり、日本生命本社の関与があったことが東洋経済の取材でわかった。

会見では組織的指示を否定

11月18日の会見でウェルス生命の上田泰三取締役常務執行役員は、2つの金融機関で、合計943件の内部情報を出向者が無断で持ち出していたと説明。会見では個別の銀行名は伏せていたが、三井住友銀行とみずほ銀行とみられている。

無断で持ち出した情報は、銀行における金融商品全体の販売方針や評価基準、他社生保の商品販売実績、研修資料などで、営業推進や営業支援策の検討に利用するのが目的だったという。情報の一部は親会社の日本生命にも共有しており、グループがまさに一体となって、組織的に「スパイ活動」にいそしんでいた様子がうかがえる。

会見では、報道陣から組織的な関与について問われる場面が何度もあったが、上田常務は「会社ぐるみといった組織性はなかった」なとど否定。会見に同席した日本生命の柏原宏治執行役員総合企画部長も、「役員などの指示はなかった」と述べ、同様に否定した。

前述したように、この問題をめぐっては日本生命も2カ月前の9月に記者会見を開いている。そこでは、2019年5月から25年2月までの約6年間で、日本生命からの出向者13人が銀行をはじめ7つの保険代理店から計604件の内部情報を無断で持ち出していたと発表していた。



日本生命は9月に開いた記者会見で、内部情報の無断持ち出しに関して「明示的な指示はない」と説明していた（撮影：尾形文繁）

その際も、「当社関係者から明示的な指示はなかったことを確認している」「複数の出向者が関与し（中略）組織に課題があったと認識している」（宮嶌隆浩取締役常務執行役員）などと説明しており、組織的な指示については認めようとしなかった。

あたかも、出向者が内部情報を無断で持ち出すことを「ミッションの一つ」だと勝手に思い込み、暴走したかのような言い草だが、果たして本当にそうなのだろうか。

「共有いただく際は十分ご注意ください」とのペーパー

ここに、A4判1枚の会議資料がある。銀行に出向している職員と本社の金融法人部門が一堂に会する定例ミーティングで配布された資料だ。

そこには「出向者へ期待すること」として、「出向先金融機関の実態や（出向者）自身の取組、他社（生保の）情報を日本生命本部、相対金法（金融法人部門）フロント、本社からの他行出向者へ共有」とある（カッコ内は筆者が補足したもの）。

さらに、その下には「銀行は保険会社以上に情報流出に対し厳格ですので、銀行で知り得た情報を本社へ共有いただく際は十分ご注意ください」と強調しているのだ。

この資料は本社の金融法人部門が作成したもので、会議の出席者には本社の担当役員の名前も記されている。要するに、本社主導でスパイ活動に汗を流していたわけだ。

日本生命は11月18日の会見で、組織的な指示はなかったものとして、再発防止策と役職員の処分を併せて発表している。

そうして早期の幕引きを狙っているとみられるが、それが自浄作用のなさを内外に証明し、切り捨てられた出向者や金融庁からさらなる怒りを買っていることに気付いているのだろうか。

（中村 正毅 ： 東洋経済 記者）